Στην …αρένα της Γ΄ Εθνικής ρίχνονται από σήμερα Μιλτιάδης και Πανθουριακός – Το Who is Who των δυο συλλόγων

Στην …αρένα της Γ΄ Εθνικής ρίχνονται από σήμερα Μιλτιάδης και Πανθουριακός, εκπροσωπώντας το μεσσηνιακό ποδόσφαιρο στο πολυπληθέστερο και πάντοτε ανταγωνιστικό πρωτάθλημα της χώρας.

Οι δυο ομάδες της περιοχής συμμετέχουν στον 4ο όμιλο που κάνει στο σύνολό του πρεμιέρα σήμερα με αποστολές εντός και εκτός έδρας. Ο μεν Μιλτιάδης υποδέχεται στην έδρα του τον ΠΑΣ Κορίνθου και ο δε Πανθουριακός ταξιδεύει στο Κιάτο για να αντιμετωπίσει τον Πέλοπα. Ο στόχος; Κοινός: το ποδαρικό με το δεξί σε μια σεζόν που όλα δείχνουν πως θα δοκιμάσει τις δυνάμεις και τις αντοχές των ομάδων που και φέτος θα βρεθούν στη σέντρα.

Οι αναμετρήσεις της πρεμιέρας στον 4ο όμιλο:

Γήπεδο Δημ. Στάδο Γυθείου : Πανγυθεατικός – Α.Ο Λουτρακίου – Αποστολόπουλος, Καραμπέτσος, Τραντάς (Μεσσηνίας)

Γήπεδο Άστρους : Ερμής Μελιγούς – Παναχαϊκή – Βαρτσάκης, Αντωνόπουλος (Λακωνίας), Μαυροκορδόπουλος (Αργολίδας)

Γήπεδο ”Φ. Αραβαντινός” : Θύελλα Πάτρας – Ζάκυνθος – Ρηγόπουλος, Καρααλής, Παναγούλιας (Ηλείας)

Γήπεδο Δημ. Στάδιο Αιγίου : Παναιγιάλειος – ΠΑΣ Πύργου 1968 – Ζέστας, Σηφάκης, Τριανταφυλλίδης (Πειραιώς).

Who is Who του Μιλτιάδη Πύργου Τριφυλίας τη σεζόν 2025-26

Ο Αθλητικός Όμιλος Μιλτιάδης είναι μια ομάδα με έδρα τον Πύργο Τριφυλία του νομού, Μεσσηνίας. Τα τελευταία χρόνια έχει κάνει σημαντικά βήματα προόδου, φτάνοντας να αγωνίζεται στην Γ’ Εθνική και να διεκδικεί με αξιοπρέπεια την παραμονή του σε αυτή την κατηγορία.

Η εξασφάλιση της παραμονής

Την αγωνιστική περίοδο 2024-25 ο Μιλτιάδης κατάφερε να εξασφαλίσει την παραμονή του στη Γ’ Εθνική με νίκη επί του Παναιγιάλειου (2-0) και ευρεία νίκη 4-0 επί του Αμαρυνθιακού.

Ο απολογισμός ήταν 11 νίκες, 7 ισοπαλίες και 12 ήττες, που έφεραν την ομάδα στην 10η θέση στον όμιλό της με 40 βαθμούς.

Μια προσπάθεια που απέδωσε καρπούς χάρη στην επιμονή και την πίστη όλων στις δυνατότητες της ομάδας. Παρά τον υψηλό βαθμό δυσκολίας η ομάδα ανταπεξήλθε στον βαθμό που έπρεπε για να ανανεώσει την θητεία της στην κατηγορία.

Ενίσχυση και διατήρηση παικτών-κλειδιών

Ο Μιλτιάδης ξεκίνησε τον μεταγραφικό σχεδιασμό με την απόκτηση του Στάθη Λάμπρου, αμυντικού μέσου με εμπειρία από διάφορες ομάδες και την κατηγορία.

Διατηρεί στο ρόστερ τους Βασίλη Θώδη και Διονύση Παπαδόπουλο, που ξεχώρισαν τη σεζόν που πέρασε και θεωρούνται βασικές μονάδες.

Επίσης, ο Κώστας Ηλιόπουλος συνεχίζει να είναι χρήσιμος επιθετικά, καθώς με το δικό του “τσουβάλι” από γκολ (17 σημείωσε πέρυσι) συνέβαλε σημαντικά στην παραμονή.

Στην «αρένα» με γεμάτο… ρόστερ

Στο γκολποστ βρίσκονται οι Κωνσταντίνος Χάμος, Πέτρος Παγκράτης και Αναστάσιος Κωνσταντακόπουλος, ενώ τη γραμμή της άμυνας αποτελούν οι Χαράλαμπος Γιαννόπουλος, Αναστάσιος Καντουτσής, Οδυσσέας Πούλος, Γιάννης Θεοδωράκης, Βασίλης Θώδης, Στέφανος Κορακιανίτης, Κωνσταντίνος Σταθόπουλος, Νίκος Στασινόπουλος και Στέλιος Μαντέος

Στη Μεσαία ζώνη μάχονται οι Ρίτσαρντ Οπόκου, Άρντιτ Γκεβόρι, Σάντρο Σεμέδο, Παρασκευάς Τσιγαρίδης, Σπύρος Μπάλος, Νόελ Τσέλα, Αλέξανδρος Τσιάτσιος, Λάμπρος Ταΐρης, Άρλιντ Χόξα και Γιώργος Παλάντζας

Ενώ η αιχμή του δόρατος αποτελείται από τους εξής έξι επιθετικούς: Κωνσταντίνο Κωτσόπουλο, Βασίλη Αθανασόπουλο, Ηλίας Γκίκα, Διονύση Παπαδόπουλο, Άγγελο Σαραντόπουλο και Δημήτριο Ξιφιλίνο.

Τα ηνία κρατά στα χέρια του φέτος ο 35χρονος Εμιλιάνο Χαλιλάι, ο οποίος με την εμπειρία και την προπονητική του προσέγγιση ανέλαβε να ηγηθεί της εφετινής προσπάθειας.

Ένα καλύτερο πλασάρισμα από πέρυσι

Αν όλα κυλήσουν καλά, ο Μιλτιάδης μπορεί να έχει μια σεζόν με ασφαλή παραμονή και να χτίσει πάνω σε αυτή. Με μια σταθερότητα στο ρόστερ και το τεχνικό τιμ, ίσως στοχεύσει σε καλύτερη θέση ή τουλάχιστον θα ξεπεράσει το “άγχος της παραμονής”.

Who is Who του Πανθουριακού τη σεζόν 2025-26

Ο Πανθουριακός κατάφερε μια ιστορική άνοδο: τη σεζόν 2024-25 στέφθηκε πρωταθλητής Μεσσηνίας και μετά συμμετείχε στα μπαράζ ανόδου. Παρότι έχασε στην τελευταία αγωνιστική από τη Θύελλα Πύργου (1-2), τερμάτισε 2ος στον 5ο Όμιλο του ειδικού πρωταθλήματος και εξασφάλισε για πρώτη φορά στην ιστορία του την άνοδο στην Γ’ Εθνική.

Η ομάδα ολοκλήρωσε με πολύ εξαιρετικές επιδόσεις το περσινό πρωτάθλημα της Α’ Μεσσηνίας νικώντας 29 από τα 30 ματς, παίρνοντας 88 από τους πιθανούς 90 βαθμούς στο πρωτάθλημα!

Η συμμετοχή στη Γ’ Εθνική

Για τη σεζόν 2025-26, ο Πανθουριακός τοποθετήθηκε στον 4ο Όμιλο της Γ’ Εθνικής μαζί με τον Μιλτιάδη, σε έναν όμιλο με ισχυρό το πελοποννησιακό στοιχείων καθώς και οι 12 ομάδες στο γκρουπ εδρεύουν στην ίδια περιφέρεια.

Το γεγονός ότι βάσει γεωγραφικών και ανταγωνιστικών κριτηρίων βρίσκεται σε αυτόν τον όμιλο σημαίνει ότι οι αγώνες θα είναι απαιτητικοί, με ομάδες με εμπειρία και δυνατό ρόστερ.

Στόχοι για τη σεζόν 2025-26

Πρωταρχικός στόχος είναι η παραμονή στη Γ’ Εθνική ώστε να μην είναι απλώς η πρώτη χρονιά συμμετοχής, αλλά μία χρονιά σε φουλ ρυθμούς τουλάχιστον από πλευράς ανταγωνισμού.

Να οικοδομηθεί σταθερότητα — τόσο αγωνιστική (καλές εμφανίσεις, περιορισμός λαθών) όσο και οργανωτική (χώρος προετοιμασίας, διοικητική στήριξη, ενίσχυση υλικοτεχνικής βάσης).

Να αξιοποιηθούν οι παίκτες που ξεχώρισαν πέρυσι, να διατηρηθεί ο «κορμός», αλλά και να υπάρξουν μεταγραφές που θα δώσουν ποιότητα και βάθος στο ρόστερ. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό η εντοπιότητα αφού όραμα του προέδρου Αγαθοκλή Χριστόπουλου

Ρόστερ & Μεταγραφές

Ανανέωση: Ο Σταύρος Αγγελής, ένα από τα σταθερά μέλη και ο “φονιάς” της ομάδας την περασμένη σεζόν, ανανέωσε την συνεργασία του με την ομάδα.

Αποχωρήσεις: Ο Γιάννης Κουτσορούπολος και ο Δημοσθένης Καρύδης δεν θα συνεχίσουν στην Γ’ Εθνική και θα συνεχίσουν στις τοπικές κατηγορίες σε Εράνη Φιλιατρών και ΑΕ Μάνη αντίστοιχα.

Νέα πρόσωπα: Μία από τις πρώτες μεταγραφές είναι οι νεαροί επιθετικοί Στέργιος Τσέας και Δανιήλ Κωστέας, με τον πρώτο να έρχεται από την ομάδα του Πανγυθεατικού (συμμετείχε και πέρυσι στην Γ’ Εθνική) και τον δεύτερο από τις ακαδημίες του ΟΦΗ.

Τεχνικό Επιτελείο & Διοίκηση

Στο τιμόνι της ομάδας θα βρίσκεται και φέτος ο Τάκης Σακελλαρόπουλος με τον Σταύρο Σακκά να αναλαμβάνει χρέη βοηθού προπονητή και προπονητή τερματοφυλάκων.

Ο πρόεδρος του συλλόγου, Αγαθοκλής Χριστόπουλος, ως βασικός υποστηρικτής του σχεδιασμού της ανόδου και της νέας προοπτικής για την ομάδα της Θουρίας θέτει συγκεκριμένους στόχους για το μέλλον του Πανθουριακό με πλέον μεγαλεπήβολο το γήπεδο, με τον σχεδιασμό να ξεδιπλώνεται σε ορίζοντα 5ετίας και ήδη να έχει γίνει η αγορά του χώρου που θα κατασκευή, στην περιοχή της Θουρίας.

Επιπλέον, ο γενικός αρχηγός Λεωνίδας Φράγκος έχει απευθύνει κάλεσμα ενότητας προς τον κόσμο: «Πάμε όλοι μαζί για το καλό της ομάδας».