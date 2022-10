Στην Καλαμάτα το 5ο Διεθνές Συνέδριο Ανάπτυξης και Οικονομίας

Το 5ο Διεθνές Συνέδριο Ανάπτυξης και Οικονομίας (I.CO.D.ECON https://icodecon2022.uop.gr/), ξεκινά τις εργασίες του, την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου στις 10:30 π.μ. στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στην Καλαμάτα (Κόμβος Αντικαλάμου).

Το Συνέδριο διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, με συνδιοργανωτές το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Σόφιας (University of National and World Economy) – Βουλγαρία, το Πανεπιστήμιο του Ιασίου (University Alexandru Ioan Cuza) – Ρουμανία και το Κρατικό Δημοσιονομικό Ινστιτούτο Τασκένδης (State Fiscal Institute in Tashkent) – Ουζμπεκιστάν.

Στο Συνέδριο έχουν υποβληθεί πάνω από 150 επιστημονικές εργασίες, από τις οποίες οι 130 εγκρίθηκαν και θα παρουσιασθούν (δια ζώσης και διαδικτυακά). Οι σύνεδροι είναι Καθηγητές Πανεπιστημίων, Επιστημονικοί Ερευνητές, Υποψήφιοι Διδάκτορες και Μεταπτυχιακοί Φοιτητές από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Οι εργασίες – οι οποίες θα παρουσιάσουν για πρώτη φορά τα αποτελέσματα ερευνών – πραγματεύονται σχεδόν όλους του τομείς της οικονομικής επιστήμης τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εφαρμοσμένο πεδίο.

Κεντρικός ομιλητής του Συνεδρίου – κατά την έναρξη (Παρασκευή 21 Οκτωβρίου) είναι ο Καθηγητής Κώστας Γουλιάμος, πρ. Πρύτανης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου (EUC) και Πρόεδρος του Διεθνούς Ινστιτούτου Ερευνών για την Οικονομία και τη Διοίκηση (IREM). Θέμα της ομιλίας: “Στρατιωτικοποίηση της Κοινωνίας – από την «οικονομία της γνώσης» στην «οικονομία του πολέμου»”

Κεντρικοί ομιλητές την δεύτερη ημέρα του Συνεδρίου (Σάββατο 22 Οκτωβρίου και ώρα 10:00 π.μ.) είναι: Παναγιώτης Λιαργκόβας, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και Πρόεδρος του ΚΕΠΕ και ο Ανδρέας Λυκουρέντζος, Πρόεδρος του ΕΛΓΑ με τις ομιλίες: “Τί μάθαμε από την εφαρμογή των προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής στην Ελλάδα”, “Η ανάπτυξη της Αγροτικής Οικονομίας 2021-2027, η παράμετρος του ασφαλιστικού τομέα”, αντίστοιχα.

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του Έργου «Σχέδιο SocialB: Ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά εργαλεία για την υποστήριξη και ανάπτυξη των κοινωνικών επιχειρήσεων» και θα πραγματοποιηθεί Έκθεση Φωτογραφίας και Ζωγραφικής.

Μέγας χορηγός του Συνεδρίου είναι το ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ ΚΑΡΕΛΙΑ. Χορηγοί του Συνεδρίου είναι, οι εκδοτικοί οίκοι «ΔΙΣΙΓΜΑ» και «ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ» και το Βαλκανικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας.