Στην Πάτρα βρέθηκε το βράδυ της Παρασκευής ο πρώην Γενικός Γραμματέας του πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης, προκειμένου να παραστεί στην εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της ΟΝΝΕΔ Αχαΐας. Άλλωστε, είναι γνωστές οι στενές σχέσεις που διατηρεί με τη νεολαία της Νέας Δημοκρατίας.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε κατάμεστο χώρο, παρουσία πλήθους στελεχών και φίλων της παράταξης. Μεταξύ άλλων, παρευρέθηκαν οι βουλευτές Αχαΐας Ανδρέας Κατσανιώτης, Χριστίνα Αλεξοπούλου και Ιάσων Φωτήλας, ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, καθώς και ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Ορφέας Γεωργίου.

Στον σύντομο χαιρετισμό του, ο Γρηγόρης Δημητριάδης τόνισε τη σημασία της ενότητας και δεσμεύτηκε να μη σταματήσει ποτέ να βοηθάει.

Αναλυτικά ο χαιρετισμός του Γρηγόρη Δημητριάδη: «Θέλω να ξέρετε ότι είμαι ένας από εσάς. Το έχω δείξει. Ειδικά οι παλιότεροι ξέρετε τι αγώνες έχουμε κάνει και πόσα πράγματα έχουμε κάνει μαζί. Σήμερα είμαι με την ιδιότητα του εθελοντή. Δεν έχει καμία σημασία, δε θα σταματήσω ποτέ να βοηθάω. Εμείς που είμαστε πλέον παλιότεροι, σε σχέση με τις νέες γενιές κι αναφέρομαι κυρίως στους ΔΑΠιτες, έχουμε χρέος να σας βοηθάμε. Η παράταξη είστε εσείς. Εσείς είστε η δύναμη, εσείς είστε η φωνή, εσείς είστε αυτοί που μπορείτε να μας λέτε τι συμβαίνει, να επικοινωνείτε με το κέντρο και να προχωράμε όλοι μαζί. Έρχονται εκλογές, πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Να το θυμάστε πάντα ότι όταν η οικογένεια μας είναι ενωμένη, κάνει θαύματα. Εύχομαι καλή χρονιά σε όλους, να είστε όλοι γεροί! Ευχαριστώ πολύ που με έχετε εδώ πέρα.»

Πολλοί από τους παρευρισκόμενους απηύθυναν θερμά λόγια προς τον πρώην Γενικό Γραμματέα του πρωθυπουργού, ενώ οι βουλευτές Αχαΐας τον ευχαρίστησαν για την παρουσία του στην εκδήλωση.

Ο Ανδρέας Κατσανιώτης αναφέρθηκε στη γνωριμία τους από τα χρόνια της ΔΑΠ και στους κοινούς τους αγώνες, μνημονεύοντας παράλληλα την άριστη συνεργασία που είχαν κατά τη διάρκεια της κοινής τους θητείας στην κυβέρνηση. Η Χριστίνα Αλεξοπούλου αναφέρθηκε στο μότο του κ. Δημητριάδη, που είναι η φράση «πώς μπορώ να βοηθήσω», επισημαίνοντας χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για μια στάση ζωής που δεν περιορίζεται μόνο στο κομματικό επίπεδο, αλλά επεκτείνεται και στην κοινωνία συνολικά. Επίσης και ο Ιάσων Φωτηλας αναφέρθηκε με πολύ ζεστά λόγια στον Γρηγόρη Δημητριάδη.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ, Ορφέας Γεωργίου, σημείωσε ότι ο Γρηγόρης Δημητριάδης «είναι ένας άνθρωπος που προσφέρει ανιδιοτελώς και είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσει να το κάνει», ευχαριστώντας τον παράλληλα για τη μέχρι σήμερα στήριξή του.

