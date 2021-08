Στην τελική 4αδα των βρετανικών restaurant & bar design awards 2021 το EGO all day exclusive

Στην τελική 4αδα των βρετανικών βραβείων “restaurant & bar design awards 2021″ πρόκριθηκε το EGO all day exclusive. Ο διαγωνισμός έχει φθάσει στην ημιτελική του φάση ενώ η τελική επιλογή θα γίνει στις 14 Οκτωβρίου.

«Με πολύ χαρά σας ανακοινώνουμε μια ΝΕΑ διάκριση για το EGO all day exclusive Bar στα βρετανικά βραβεία restaurant & bar design awards 2021. προκρίθηκε στην τελική καλύτερη τετράδα στην κατηγορία Europe – Alfresco Biophilic Design.»

Το γνωστό παραλιακό καφέ της Καλαμάτας ξεχώρισε για την ατμοσφαιρική και πολύ ιδιαίτερη αισθητική του και τις εκλεπτυσμένες αρχιτεκτονικές του πινελιές. Από την πρώτη ημέρα λειτουργίας του άλλωστε αποτελεί προορισμό διασκέδασης και μια όαση στην όμορφη παραλιακή ζώνη της μεσσηνιακής πρωτεύουσας.

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Αρχιτέκτονα και δημιουργό του έργου Ανδρέα Πετρόπουλο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συνεργάτες και προμηθευτές που υλοποίησαν το έργο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς τους απλούς πολίτες που αγαπήσατε το EGO και το αναδείξατε.

Να θυμίσουμε ότι το EGO all day exclusive bar συμμετείχε σε άλλους δύο αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς στο 2021 με αντίστοιχες διακρίσεις. Στον Πανευρωπαϊκό διαγωνισμό Αρχιτεκτονικής BIG SEE INTERIOR DESIGN AWARDS 2021 αποσπώντας τρία πρώτα βραβεία.»

Οι κατηγορίες που διακρίθηκε είναι οι εξής:

BIG SEE INTERIOR DESIGN AWARD 2021 στην κατηγορία “Wood, Wooden products”

https://bigsee.eu/ego-all-day-exclusive-bar-kalamata-2/

BIG SEE INTERIOR DESIGN AWARD 2021 στην κατηγορία “Tourism Design”

https://bigsee.eu/ego-all-day-exclusive-bar-kalamata/

BIG SEE INTERIOR DESIGN AWARD 2021 στην κατηγορία “Hospitality interior design”

https://bigsee.eu/ego-all-day-exclusive-bar-kalamata-3/

H απονομή θα γίνει στις 14 και 15 Οκτωβρίου στην Λουμπλιάνα της Σλοβενίας.

Επίσης συμμετείχε στα Ελληνικά βραβεία Αρχιτεκτονικής που διοργάνωσε η Boussias Communications στην κατηγορία Ho.Re.Ca. κερδίζοντας το Χρυσό βραβείο.

Στα Ελληνικά βραβεία INTERIOR AWARDS στην κατηγορία Ho.Re.Ca.

https://www.interiorsawards.gr/

Το EGO all day exclusive bar συμμετέχοντας σε διαγωνισμούς υψηλού επιπέδου επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά ότι τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο.

“Η συμμετοχή από μόνη της για εμάς είναι επιτυχία πόσο μάλλον όταν αυτή συνοδεύεται και από διάκριση. Το EGO all day exclusive bar θα συνεχίσει να προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου αναδεικνύοντας την Ελληνική φιλοξενία και την Μεσσηνιακή γαστρονομία. Η Καλαμάτα μπορεί να προσφέρει μοναδικές βιωματικές εμπειρίες στο κομμάτι της εστίασης και της φιλοξενίας. Η βιωματική εμπειρία διαφοροποιεί έντονα κάθε προϊόν ή υπηρεσία σε βάθος χρόνου και αποτελεί το πλέον αποτελεσματικό όχημα επικοινωνίας γιατί χτίζει επαναλαμβανόμενες πωλήσεις.

Μην ξεχνάμε: Ο Ernest Hemingway ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς συγγραφείς του 20ού αιώνα, είχε πει:

“If you want to know about the culture of a city, spend a night in its bars”

«Αν θέλετε να μάθετε για τον πολιτισμό μιας πόλης, περάστε μια νύχτα στα μπαρ της».

Συνεχίζουμε την προσπάθεια ανάδειξης του τόπου μας με σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο.”