Στις 14 Σεπτεμβρίου η 7η αιμοδοσία Αγίου Νικολάου “Φλαριου” Καλαμάτας

Θέλει κι οι ζωντανοί να δίνουν το αίμα τους !!!

Το αίμα δεν είναι κάτι που εξαγοράζεται ή αποκτάται, αλλά δίνεται με αγάπη και πνεύμα θυσίας και προσφοράς και επειδή ο Ελύτης μας άφησε ως παρακαταθήκη τον στοίχο: “Θέλει κι οι ζωντανοί να δίνουν το αίμα τους”, για τον λόγο αυτό, σε πνεύμα αγάπης και προσφοράς, ο Ενοριακός Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου (Φλαρίου) Καλαμάτας, σε συνεργασία με φίλους και εθελοντές του Ναού, διοργανώνει την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025, την 7η Ημέρα Αγάπης και Προσφοράς. Στα πλαίσια αυτής της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθεί Εθελοντική Αιμοδοσία στην αίθουσα εκδηλώσεων, πλησίον του Ναού και από ώρας 10:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ.

Επιπλέον καλούνται και όσοι για διάφορους λόγους δεν δύνανται να δώσουν αίμα, να προσφέρουν τρόφιμα μακράς διαρκείας (ζυμαρικά, όσπρια, ρύζι, γάλα εβαπορέ, ζάχαρη, αλεύρι) προς ενίσχυση των φιλανθρωπικών δράσεων του Φιλοπτώχου Ταμείου της ενορίας μας.

Με αγάπη Χριστού

π. Φίλιππος