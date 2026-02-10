Στις 16 Φεβρουαρίου πέφτουν οι υπογραφές με τη Chevron για τις έρευνες υδρογονανθράκων σε Κρήτη και Πελοπόννησο

Καθοριστικό βήμα για την ενεργοποίηση του νέου κύκλου ερευνών υδρογονανθράκων στην Ελλάδα αποτελεί η υπογραφή των τεσσάρων συμβάσεων με τη Chevron, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 16 Φεβρουαρίου στην Αθήνα.

Οι συμφωνίες αφορούν θαλάσσιες περιοχές νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης και σηματοδοτούν την επίσημη έναρξη ενός εκτεταμένου ερευνητικού προγράμματος σε περιοχές με ιδιαίτερα υψηλό γεωλογικό ενδιαφέρον. Την ανακοίνωση για τις τελικές υπογραφές με τον αμερικανικό κολοσσό είχε φωτογραφίσει νωρίτερα σήμερα σε συνέντευξή του ο υπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, αναφέροντας ότι η εξέλιξη αυτή ανοίγει σημαντικές προοπτικές για την ανάπτυξη του τομέα υδρογονανθράκων και την ενίσχυση της ενεργειακής και γεωπολιτικής θέσης της χώρας.