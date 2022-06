Στο 10ο Φεστιβάλ Κιθάρας Καλαμάτας ο παγκοσμίου φήμης σολίστ Marco Tamayo

Το 10ο Φεστιβάλ Κιθάρας Καλαμάτας θα φιλοξενήσει το Σάββατο 2 Ιουλίου 2022 και ώρα 20.30 στην Κεντρική Σκηνή του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας τον παγκοσμίου φήμης σολίστ Marco Tamayo. Θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους σολίστ κιθάρας της γενιάς του. Μάλιστα, η ιταλική εφημερίδα La Stampa δικαίως του έδωσε τον τίτλο «o βασιλιάς της κιθάρας». Μουσικοί όπως οι John Williams, Leo Brouwer και Eliot Fisk έχουν περιγράψει με διθυραμβικά σχόλια την τεχνική, τη μουσική ευφυΐα και το αστείρευτο ταλέντο του κουβανού ερμηνευτή.

Ο M.Tamayo έχει αγαπηθεί από το κοινό της κλασσικής κιθάρας δίνοντας ρεσιτάλ σε όλο τον κόσμο. Έχει αποσπάσει περισσότερα από 25 πρώτα βραβεία σε διεθνείς διαγωνισμούς και έχει συμπράξει με διάσημες ορχήστρες ως σολίστ όπως οι Philarmonic of Turin (Ιταλία), Philarmonic of St. Petersburg (Ρωσία), Philarmonic of Culiacán (Μεξικό), Philarmonic of Havanna (Κούβα) κ.ά. Είναι καθηγητής στο University of Arts (UDK) Berlin, στο Mozarteum University of Arts in Salzburg και στο Gustav Mahler P. University in Klagenfurt (www.marcotamayoedition.com).

Το Σάββατο 2 Ιουλίου, οι παρευρισκόμενοι θα απολαύσουν στο πρώτο μέρος του ρεσιτάλ του έργα υψηλής δεξιοτεχνίας για σόλο κιθάρα, ενώ στο δεύτερο μέρος το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ακούσει το πιο ακριβοπληρωμένο κονσέρτο του κόσμου, το Concierto de Aranjuez του Joaquín Rodrigo.

Στο πιάνο συνοδεύει ο Λουκάς Γεώργας.

Τιμή εισιτηρίων : 10€

Προπώληση εισιτηρίων: Δευτέρα με Παρασκευή, στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας 10.00-13.00 και στο Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας 16.00-21.00.

Έναρξη προπώλησης Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022.