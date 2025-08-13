Τελευταία Νέα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Στο μέγιστο βαθμό η ανταπόκριση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας -Πρόοδος στη μελέτη πολεοδόμηση (video)

Ένα από τα θέματα που βρέθηκε στο επίκεντρο της χθεσινής συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Μεσσήνης ήταν πρόοδος που σημειώνει η μελέτη για την πολεοδόμηση Μπούκας Μαυροματίου.

Παράλληλα συζητήθηκε η αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στα Πετράλωνα.

