Στο οπλοστάσιο της “Καλαμάτα 80” παραμένει ο Νίκος Μπιρμπίλης

Πιστή στη φιλοσοφία της, δίνοντας προτεραιότητα στο ελπιδοφόρο έμψυχο δυναμικό της, η Καλαμάτα 80 ανακοινωνει την ανανέωση της συνεργασίας με τον νεαρό κεντρικό, Νίκο Μπιρμπίλη.

Ο νεαρός με συμμετοχές στο πρωτάθλημα της preleague και την περσινή χρονιά παρών στο παρθενικό ταξίδι της ομάδας στην κορυφαία επαγγελματική κατηγορία του βόλεϊ, θα βρίσκεται στη φαρέτρα του Άκη Χατζηαντωνίου.

Η ανακοίνωση

🤝 Η διοίκηση της ομαδας μας ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας μας με τον Καλαματιανό αθλητή Νίκο Μπιρμπίλη! @nikos_mpirmpilis

Ο Νίκος είναι 22 ετων, αγωνίζεται ως κεντρικός μπλοκέρ και έχει ύψος 194. Είναι ακόμη ένας αθλητής απο τα αναπτυξιακά μας τμήματα που τα τελευταία χρόνια έχει προωθηθεί στο ρόστερ της ανδικής μας ομάδας.

💪 Ευχόμαστε στο Νίκο καλή αγωνιστική χρονιά με υγεία και πολλές επιτυχίες!

👉 Κάντε τώρα subscribe στο κανάλι μας στο YouTube AO KALAMATA 1980 VOLLEYBALL για να παρακολουθείτε αποκλειστικά πλούσιο υλικό από την καθημερινότητα της ομάδας μας!

#GoWolves #PreleagueMen #aok80 #kalamata #kalamata80 #messinia #greece #hellas #volleyball #volley #pallavolo #ThisIsKalamata #ThisIsOurHouse #DefendYourHouse #TrustTheProcess #InTheMaking #Believe See less