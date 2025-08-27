Στοχευμένες αστυνομικές επιχειρήσεις σε καταυλισμούς ρομά σε Κορινθία και Λακωνία

Στο πλαίσιο της πρόληψης και της καταστολής εγκληματικών ενεργειών, πραγματοποιήθηκαν χθες (26.8.2025), στοχευμένες αστυνομικές επιχειρήσεις σε ομάδες κοινωνικής ομοιογένειας, σε περιοχές των δήμων Κορινθίων, Σπάρτης και Ευρώτα.

Οι επιχειρήσεις υλοποιήθηκαν από αστυνομικούς υφιστάμενων Υπηρεσιών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Κορινθίας και Λακωνίας.

Κατά τη διάρκεια των αστυνομικών επιχειρήσεων:

Στην Κορινθία ελέγχθησαν -14- άτομα, προσήχθησαν -6- άτομα, ενώ συνελήφθησαν -4- άτομα, για τα κάτωθι αδικήματα:

-2- άτομα, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας,

άτομα, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, -1- άτομο, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και στέρηση δελτίου ταυτότητας και

άτομο, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και στέρηση δελτίου ταυτότητας και -1- άτομο, για στέρηση δελτίου ταυτότητας.

Στη Λακωνία ελέγχθησαν -25- άτομα, προσήχθησαν -4- άτομα, ενώ συνελήφθησαν -4- άτομα, για τα κάτωθι αδικήματα:

-1- άτομο, για καταδικαστικό έγγραφο,

άτομο, για καταδικαστικό έγγραφο, -1- άτομο, για κλοπή ύδατος και

άτομο, για κλοπή ύδατος και -2- άτομα, για διατάραξη κοινής ησυχίας.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων στην Κορινθία, βεβαιώθηκαν -7- παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ στη Λακωνία, βεβαιώθηκε -1- παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Οι δράσεις αυτές είναι στοχευμένες και αποσκοπούν τόσο στην πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας, όσο και στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, ενώ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον, σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου.