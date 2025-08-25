Στοίχημα, οι μακρινές αγορές για τον ελληνικό τουρισμό

Οι Ευρωπαίοι παραμένουν οι πιο συχνοί επισκέπτες της Ελλάδας, αποτελώντας τη συντριπτική πλειονότητα των τουριστικών αφίξεων κάθε χρόνο. Αλλά κάτι φαίνεται να αλλάζει στη συνολική εικόνα: τα τελευταία χρόνια, ταξιδιώτες από πιο μακρινούς προορισμούς, από τις Ηνωμένες Πολιτείες έως την Ασία, αρχίζουν να ανακαλύπτουν ξανά την Ελλάδα. Από τα στενά σοκάκια της Αθήνας μέχρι τις παραλίες των Κυκλάδων, η χώρα σκαρφαλώνει αργά αλλά σταθερά στην παγκόσμια λίστα των προτιμήσεων. Αυτή η αναδυόμενη δυναμική μεταφράζεται και σε ενίσχυση της συνδεσιμότητας ανάμεσα σε αυτές τις αγορές και στην Αθήνα, η οποία λειτουργεί κατά κύριο λόγο ως η βασική πύλη εισόδου.

Όπως σημειώνει ρεπορτάζ της Καθημερινής, ΗΠΑ, Καναδάς, Αυστραλία, Κίνα και πλέον η Ινδία βρίσκονται στον παγκόσμιο χάρτη αγορών που στοχεύει η Ελλάδα. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η αύξηση των ταξιδιωτών από τη Βόρεια Αμερική, οι οποίοι κατακτούν πλέον την πρώτη θέση μεταξύ των μη Ευρωπαίων επισκεπτών τα τελευταία χρόνια.

Ο ελληνικός τουρισμός συνεχίζει να κερδίζει έδαφος στις πιο μακρινές αγορές, με τη χώρα μας να κατατάσσεται σταθερά στο τοπ 15 των προτιμώμενων προορισμών για Αυστραλία, Καναδά και ΗΠΑ, ενώ η άνοδος στη δημοφιλία της στην Ινδία ξεχωρίζει ως σημαντικό φαινόμενο της τελευταίας περιόδου. Σύμφωνα με τη νέα μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ, ΗΠΑ, Καναδάς, Κίνα, Ινδία και Αυστραλία συνεισφέρουν περίπου το 11% των συνολικών εσόδων από εισερχόμενο τουρισμό. Η μελέτη αποτυπώνει τις ταξιδιωτικές προθέσεις και τις καταναλωτικές συνήθειες των δυνητικών επισκεπτών για το επόμενο 12μηνο.

