Στον… αέρα οι πληρωμές στους παραγωγούς, έντονες αντιδράσεις για τις καθυστερήσεις ακόμη και στη βασική ενίσχυση (video)

Σε αναμμένα κάρβουνα «κάθονται» παραγωγοί και αγρότες, αφού ηκαθυστέρηση καταβολής των επιδοτήσεων είναι δεδομένη. Και δεν είναι μόνον αυτό αλλά και οι συσσωρευμένες εκκρεμότητες που ξεπερνούν τα 400 εκατ. ευρώ ήδη και θα έπρεπε να έχουν καταβληθεί και να μην οδηγούν τους παραγωγούς σε οικονομική ασφυξία. Ο προβληματισμός είναι μεγάλος με τον Σύνδεσμο Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Επιχειρήσεων Ελλάδος να κρούει τον κώδωνα του κινδύνου.

«Υπάρχουν 400 εκατομμύρια που δεν έχουν αποδοθεί στους αγρότες. Έπρεπε να έχει τελειώσει» τόνισε ο Γιώργος Κατσούλης μιλώντας στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων της τηλεόρασης BEST. Ο Πρόεδρος του ΣΑΣΣΟΕ συμπλήρωσε «Κάθε χρονικό διάστημα περνά και ήδη έχουν βγει πολλές ανακοινώσεις που παραπέμπουν αργότερα… Ελλοχεύει σοβαρός κίνδυνος να αποδοθούν και άλλα πρόστιμα, γιατί έχει παρέλθει η ημερομηνία υποβολής από το 2024. Μπροστά μας έχουμε και τις βασικές ενισχύσεις και την προκαταβολή του 2025. Και μην ξεχνάμε και την εποπτείς του ΟΠΕΚΕΠΕ που πρέπει να γίνουν βήματα για να ξεκλειδώνουν τα χρήματα»

Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο «μπαλάκι» ευθυνών μεταξύ των αρμοδίων υπογραμμίζοντας «Η διαλειτουργικότητα έχει πάει περίπατο μεταξύ των υπηρεσιών.. Ελλοχεύει κίνδυνος μπλοκαρίσματος των επιδοτήσεων και μπορεί να ζητηθεί από το κράτος να συμμετέχει στη χρηματοδότηση. Κάθε φορά που καθυστερούμε θα πληρώνουμε πρόστιμα… Υπάρχει ενίσχυση της καχυποψίας με όλα αυτά που αναφέρονται. Με όλα αυτά τα προβλήματα είναι φυσικό βήμα θα αναγκαστούν οι παραγωγοί να πουλήσουν νωρίτερα λόγω ρευστότητας. Έχουμε ρίξει την μπάλα στην εξέδρα, δε γίνεται τρεις – τέσσερις άνθρωποι να έχουν κάνει όλα αυτά που έχουν κάνει και να τα διοχετεύσουν προς τα κάτω. Έχουν χαθεί χρήματα. Αν έχουν αποδοθεί λάθος χρήματα έχουν εκλείψει από τους δικαιούχους και ξαφνικά μιλάμε για ένα έργο στο αέρα», ήταν ορισμένες από τις χαρακτηριστικές αναφορές του.

Την ίδια στιγμή η υποστελέχωση των ΔΑΟΚ και η έλλειψη συντονισμού των αρμόδιων φορέων οδήγησε στην μεταφορά την υποχρεωτικής δήλωσης συγκομιδής ελαιοκάρπου για το 2026 με τον Γιώργο Κατσούλη να επισημαίνει «Έχουμε θέμα δυσκολίας λόγω έλλειψης ή κακής διαλειτουργικότητας. Από την άλλη έχουμε τα ηλεκτρονικά δελτία αποστολής… Βάζουμε βίαιη ψηφιακή μετάβαση σε ένα υποσύστημα αναλφάβητο και δεν υπάρχει διαλειτουργικότητα. Δεν γίνεται να κάνουμε διαχείριση του προβλήματος και να διαχέουμε το πρόβλημα σε τρίτους».

