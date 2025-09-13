Super League 2 | Νικηφόρο ξεκίνημα για την Καλαμάτα, 2-0 την Μαρκό

Ποδαρικό με το δεξί για την Καλαμάτα στο νέο πρωτάθλημα της Super League 2, η οποία το απόγευμα του Σαββάτου επικράτησε με 2-0 της Μαρκό, στο δημοτικό στάδιο της μεσσηνιακής πρωτεύουσας.

Η «Μαύρη Θύελλα» είχε τον έλεγχο του αγώνα από το πρώτο μέρος. Άνοιξε το σκορ υπέρ της μόλις στο 3ο λεπτό με αυτογκόλ του Παυλίδη και πριν το τέλος του ημιχρόνου έφθασε κοντά σε δεύτερο τέρμα με τον Μπονέτο η απευθείας εκτέλεση φάουλ από τον οποίο έστειλε τη μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι του Θεοδωράκη.

Ο Μπονέτο, ωστόσο, λίγο μετά την έναρξη του δευτέρου μέρους, κατάφερε να βρει το δρόμο για τα δίχτυα γράφοντας το 2-0 στο 49′ που ήταν και το τελικό σκορ, με την γηπεδούχο ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη να αρχίζει νικηφόρα τη σεζόν.

“Τίποτα δεν θα είναι εύκολο σε αυτό το πρωτάθλημα” δήλωσε μετά το τέλος του αγώνα ο Αλέκος Βοσνιάδης σημειώνοντας την ικανοποίησή του από τα όσα επετεύχθησαν στο πρώτο αυτό παιχνίδια, τονίζοντας πως το πρωτάθλημα είναι ακόμα στην αρχή και πως η συνέχεια θα είναι απαιτητική. Την ομάδα του στην 4αδα βλέπει ο προπονητής της Μαρκό, Σούλης Παπαδόπουλος.

Καλαμάτα (Βοσνιάδης): Γκέλιος, Καλουτσικίδης (77′ Λεμονής), Βαφέας, Στρούγγης, Λυμπεράκης, Οικονόμου (77′ λ.τ Σπυράκος), Κατάλντι (57′ Τσορνομάζ), Τσέλιος (69′ Μπρούνο Γκάμα), Μπονέτο, Μορέιρα, Παμλίδης (69′ Μάντζης).

Μαρκό (Παπαδόπουλος): Θεοδωράκης, Τσάκνης (55′ Μαρκοπουλιώτης), Ντέτλερ, Στάμου, Μιγιενγκά (55′ Ριτσοτάκης), Οικονομίδης (46′ Κυριακίδης), Μιούλερ, Σεμπά (76′ Χαϊκάλης), Αλεξόπουλος (62′ Μεντόζα), Φατιόν, Παυλίδης.

.