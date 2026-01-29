Super League 2: Στην τελική ευθεία για τα play off – Οι ημερομηνίες

Μετά την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας του Nότιο ομίλου, η Super League 2 μπαίνει στην τελική της ευθεία. Οι ομάδες που θα παλέψουν για την άνοδο (θέσεις 1-4) και την παραμονή (θέσεις 5-10) έχουν πλέον μπροστά τους ένα προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα αγώνων.

Τα playoffs περιλαμβάνουν 6 αγωνιστικές (δύο γύροι των 3 αγώνων, καθώς συμμετέχουν 4 ομάδες), ενώ τα playouts αποτελούνται από 10 αγωνιστικές (δύο γύροι των 5 αγώνων για τις 6 ομάδες που συμμετέχουν).

Σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League 2, η κλήρωση των playoffs και των playouts για τη σεζόν 2025-2026 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026.

Ακολουθεί το πλήρες καλεντάρι των αναμετρήσεων:

Πρόγραμμα Playoffs (Θέσεις 1-4)

1η Αγωνιστική: Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2026

2η Αγωνιστική: Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2026

3η Αγωνιστική: Κυριακή, 1 Μαρτίου 2026

4η Αγωνιστική: Κυριακή, 8 Μαρτίου 2026

5η Αγωνιστική: Κυριακή, 15 Μαρτίου 2026

6η Αγωνιστική: Κυριακή, 22 Μαρτίου 2026

Πρόγραμμα Playouts (Θέσεις 5-10)

1η Αγωνιστική: Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2026

2η Αγωνιστική: Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2026

3η Αγωνιστική: Κυριακή, 1 Μαρτίου 2026

4η Αγωνιστική: Κυριακή, 8 Μαρτίου 2026

5η Αγωνιστική: Κυριακή, 15 Μαρτίου 2026

6η Αγωνιστική: Κυριακή, 22 Μαρτίου 2026

7η Αγωνιστική: Κυριακή, 29 Μαρτίου 2026

8η Αγωνιστική: Κυριακή, 5 Απριλίου 2026

9η Αγωνιστική: Κυριακή, 12 Απριλίου 2026

10η Αγωνιστική: Κυριακή, 26 Απριλίου 2026 (Σημείωση: Υπάρχει κενό την Κυριακή του Πάσχα, 19 Απριλίου)

*Ώρες έναρξης: Οι αγώνες ορίζονται παραδοσιακά για τις 15:00, ωστόσο το τελικό πρόγραμμα ανά αγωνιστική ενδέχεται να τροποποιηθεί (Σάββατο ή Δευτέρα) ανάλογα με τις τηλεοπτικές μεταδόσεις.

*Βαθμολογία: Υπενθυμίζεται ότι οι ομάδες ξεκινούν τα playoffs και playouts με το ήμισυ των βαθμών που συγκέντρωσαν στην κανονική διάρκεια (με στρογγυλοποίηση προς τα πάνω σε περίπτωση δεκαδικού ψηφίου).

*Υποβιβασμός: Από τη διαδικασία των playouts θα υποβιβαστούν συνολικά 8 ομάδες (4 από κάθε όμιλο), καθώς το πρωτάθλημα της επόμενης περιόδου (2026-27) θα διεξαχθεί σε έναν ενιαίο όμιλο των 16 ομάδων.

