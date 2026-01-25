Super League II: Πρωταθλήτρια κανονικής περιόδου η Καλαμάτα | Κέρδισε με 1-2 την Ελλάς Σύρου με γκολ του Μιράντα στο 95′

Με την Καλαμάτα στην κορυφή ολοκληρώθηκε η 18η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Super League 2! Ασταμάτητη η Καλαμάτα, κέρδισε, έστω και δύσκολα, εκτός έδρας την Ελλάς Σύρου με 2-1 και μπαίνει με διαφορά τριών βαθμών στα playoffs ανόδου της Super League 2. Η «Μαύρη Θύελλα» έδωσε το τελευταίο της παιχνίδι στη σεζόν απέναντι στην Ελλάς Σύρου επικρατώντας με 2-1, σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι.

Οι Καλαματιανοί άνοιξαν το σκορ με τον Τσέλιο, δείχνοντας από νωρίς τις προθέσεις τους, ωστόσο οι Νησιώτες βρήκαν απάντηση στο 66’, όταν ο Τριμμάτης, όμως η ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη πήρε τη νίκη χάρη στο εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Μιράντα στο 90+5. Στο κυνήγι της πρωτοπόρου παρέμεινε ο Πανιώνιος, ο οποίος δεν άφησε περιθώρια στα Χανιά και επικράτησε με 3-0 (Μωραίτης 20′, Βοίλης 69′, 89′), ολοκληρώνοντας την κανονική διάρκεια με θετικό πρόσημο. Σημαντική νίκη πέτυχε και η Μαρκό, που επικράτησε με 1-0 του Παναργειακού, με τον Σεμπά να αναδεικνύεται σε πρωταγωνιστή της αναμέτρησης. Η Καλλιθέα ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Ηλιούπολη, ενω μεγάλη νίκη πήρε στις καθυστερήσεις ο Ολυμπιακός Β΄ κόντρα στο Αιγάλεω νίκη που το βάζει στα playoffs.

Ελλάς Σύρου (Χριστοφιλέας): Γκίνης, Ζαφείρης, Γώγος, Βλάχος, Γκέζος, Γαρουφαλιάς, Ζώνιος, Κολιμάτσης, Νίνο, Τριμμάτης, Γκορντεζιάνι.

Καλαμάτα (Βοσνιάδης): Καλογεράκης, Καλουτσικίδης, Βαφέας, Στρούγγης, Τάχατος, Οικονόμου, Κατάλντι, Παμλίδης, Τσέλιος, Μορέιρα, Μάντζης.

Έτσι, η Καλαμάτα ολοκληρώνει την κανονική διάρκεια με 50 βαθμούς, επομένως ξεκινάει τα playoffs ανόδου με 25 βαθμούς.

Playoffs

Καλαμάτα 25 Πανιώνιος 22 Μαρκό 16 Ολυμπιακός Β’ 14

Playouts

Καλλιθέα 13

Ελλάς Σύρου 12

Αιγάλεω 9

Ηλιούπολη 8

Χανιά 6

Παναργειακός 3

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώτος των playoffs θα προβιβαστεί στη Stoiximan Super League, ενώ οι τέσσερις τελευταίοι των playouts θα υποβιβαστούν στη Γ’ Εθνική. Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός Β’ δεν μπορεί να ανέβει.

Τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής

Ελλάς Σύρου – Καλαμάτα 1-2

Καλλιθέα – Ηλιούπολη 1-1

Μαρκό – Παναργειακός 1-0

Πανιώνιος – Χανιά 3-0

Ολυμπιακός Β’ – Αιγάλεω 2-1

Η τελική βαθμολογία του B’ ομίλου