Super League II: Πρωταθλήτρια κανονικής περιόδου η Καλαμάτα | Κέρδισε με 1-2 την Ελλάς Σύρου με γκολ του Μιράντα στο 95′

Με την Καλαμάτα στην κορυφή ολοκληρώθηκε η 18η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Super League 2!
Στο κυνήγι της πρωτοπόρου παρέμεινε ο Πανιώνιος, ο οποίος δεν άφησε περιθώρια στα Χανιά και επικράτησε με 3-0 (Μωραίτης 20′, Βοίλης 69′, 89′), ολοκληρώνοντας την κανονική διάρκεια με θετικό πρόσημο.
Η Καλλιθέα ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Ηλιούπολη, ενω μεγάλη νίκη πήρε στις καθυστερήσεις ο Ολυμπιακός Β΄ κόντρα στο Αιγάλεω νίκη που το βάζει στα playoffs.
Ελλάς Σύρου (Χριστοφιλέας): Γκίνης, Ζαφείρης, Γώγος, Βλάχος, Γκέζος, Γαρουφαλιάς, Ζώνιος, Κολιμάτσης, Νίνο, Τριμμάτης, Γκορντεζιάνι.
Καλαμάτα (Βοσνιάδης): Καλογεράκης, Καλουτσικίδης, Βαφέας, Στρούγγης, Τάχατος, Οικονόμου, Κατάλντι, Παμλίδης, Τσέλιος, Μορέιρα, Μάντζης.
Έτσι, η Καλαμάτα ολοκληρώνει την κανονική διάρκεια με 50 βαθμούς, επομένως ξεκινάει τα playoffs ανόδου με 25 βαθμούς.
Playoffs
- Καλαμάτα 25
- Πανιώνιος 22
- Μαρκό 16
- Ολυμπιακός Β’ 14
Playouts
- Καλλιθέα 13
- Ελλάς Σύρου 12
- Αιγάλεω 9
- Ηλιούπολη 8
- Χανιά 6
- Παναργειακός 3
Υπενθυμίζεται ότι ο πρώτος των playoffs θα προβιβαστεί στη Stoiximan Super League, ενώ οι τέσσερις τελευταίοι των playouts θα υποβιβαστούν στη Γ’ Εθνική. Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός Β’ δεν μπορεί να ανέβει.
Τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής
- Ελλάς Σύρου – Καλαμάτα 1-2
- Καλλιθέα – Ηλιούπολη 1-1
- Μαρκό – Παναργειακός 1-0
- Πανιώνιος – Χανιά 3-0
- Ολυμπιακός Β’ – Αιγάλεω 2-1