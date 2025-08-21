Συγχωνεύσεις δημοτικών σχολείων στη Μεσσηνία – Ποια σχολεία υποβιβάζονται (video)

Ριζικές αλλαγές φέρνει η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 4552/20.08.2025) για τη σχολική χρονιά 2025–2026 στη Μεσσηνία, με συγχωνεύσεις και υποβιβασμούς Δημοτικών Σχολείων, παρά τις έντονες διαμαρτυρίες εκπαιδευτικών, γονέων και τοπικών αρχών.

Το φαινόμενο αφορά κυρίως σχολεία μικρότερης δυναμικότητας και είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την δημογραφική κρίση που βιώνει η χώρα και εντοπίζεται ακόμη και σε ημιαστικές περιοχές. Χαρακτηριστικά τα όσα σημείωσε στην τηλεόραση BEST ο Δημήτρης Οικονομόπουλος, Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, εστιάζοντας στις προσπάθειες που καταβάλλονται για να κρατηθούν τα σχολεία χαμηλότερης δυναμικής. Στα σχολεία της Μεσσηνίας, αλλά και της Πελοποννήσου, οι αριθμοί μαθητών μικραίνουν «οπουδήποτε είναι έξω από τα αστικά κέντρα. Όλες οι υπόλοιπες περιοχές, εκτός μεγάλων αστικών κέντρων, φθίνουν σιγά σιγά».

Δύο Συγχωνεύσεις

Στην Κυπαρισσία, το 3ο Δημοτικό Σχολείο συγχωνεύεται με το 1ο, με το νέο σχήμα να λειτουργεί ως 12/θέσιο 1ο Δημοτικό Σχολείο Κυπαρισσίας.

Παρόμοιο το σκηνικό στην Πύλο, όπου το 2ο Δ.Σ. απορροφάται από το 1ο, με τη νέα μονάδα να λειτουργεί επίσης ως 12/θέσιο 1ο Δημοτικό Σχολείο Πύλου.

Μαζί μεταφέρεται και το Τμήμα Ένταξης (Τ.Ε.) του πρώην 2ου Δ.Σ., το οποίο μετονομάζεται και υπάγεται πλέον στη νέα μονάδα.

Υποβιβασμοί

Η ίδια ΚΥΑ προβλέπει και υποβιβασμούς οργανικότητας σε τέσσερα Δημοτικά Σχολεία της περιοχής, μειώνοντας θέσεις εκπαιδευτικών και αλλοιώνοντας τον χαρακτήρα των μονάδων: