Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο ΚΥ Αγ. Νικολάου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Καλούμε τα μέλη μας, τους κατοίκους της περιοχής στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο κέντρο υγείας Αγίου Νικολάου το Σάββατο 14/2 στις 11πμ

Να στελεχωθεί άμεσα το Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου Δυτ. Μάνης

Στηρίζουμε τους νοσηλευτές και το προσωπικό του ΚΥ Αγίου Νικολάου στα δίκαια αιτήματα τους.

Ο τομέας της υγείας μας αφορά όλους καθώς στην περιοχή πέρα από τους κατοίκους και τους τουρίστες, δουλεύουν εκατοντάδες εργαζόμενοι, εποχιακοί και μη, στον κλάδο των τροφίμων – ποτών αλλά και στις κατασκευές, στην εστίαση κ.α.

Με τους αριθμούς των εργατικών ατυχημάτων να χτυπούν ταβάνι είναι ευτύχημα ότι δεν έχουμε θρηνήσει συναδέλφους καθώς η απόσταση για το νοσοκομείο Καλαμάτας είναι τουλάχιστον μια ώρα. Το οφείλουμε στο φιλότιμο του προσωπικού του ΚΥ και των εθελοντών της περιοχής που δρουν με αυτοθυσία και ελάχιστα μέσα.

Καλούμε άμεσα την κυβέρνηση, το υπουργείο υγείας την 6η ΥΠΕ να στελεχώσουν κατάλληλα το ΚΥ για την προστασία της ζωής και της υγείας όλων.

Καλούμε κάθε σύλλογο, φορέα της περιοχής να πάρει απόφαση και να συμμετάσχει στην διαμαρτυρία.

ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ