Συγκέντρωση σχολικών ειδών για όσα παιδιά έχουν ανάγκη – Έως τις 5 Σεπτεμβρίου κάλεσμα αγάπης στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σπάρτης

Δελτίο Τύπου

Με το «πρώτο κουδούνι» να βρίσκεται κοντά και τα παιδιά να προετοιμάζονται για τη νέα σχολική χρονιά, το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά του Δήμου Σπάρτης διοργανώνει ένα κάλεσμα αγάπης και στήριξης όσων παιδιών βρίσκονται σε ανάγκη.

Μέχρι και τις 5 Σεπτεμβρίου 2025 και από τις 08:00 το πρωί έως τις 15:00 το μεσημέρι, το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Σπάρτης (Ευαγγελιστρίας 93) θα βρίσκεται στη διάθεση κάθε συμπολίτη μας, που επιθυμεί να συνεισφέρει σχολικά είδη, τα οποία στη συνέχεια θα αποδοθούν για χρήση στα παιδιά ευάλωτων οικογενειών.

Ας δώσουμε όλοι φτερά στη σχολική αρχή των παιδιών. Ας τους προσφέρουμε λίγη αγάπη και χαμόγελο στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.