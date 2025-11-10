Συλληπητήριο Ψήφισμα ΠΕΔ Πελοποννήσου για τον θάνατο του πρώην δημάρχου Τρίπολης Δημοσθένη Σωτηρόπουλου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ της ΠΕΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη για την απώλεια του πρώην Δημάρχου Τρίπολης, Δημοσθένη Σωτηρόπουλου.

Ο Δημοσθένης Σωτηρόπουλος υπηρέτησε με ήθος, συνέπεια και αφοσίωση την τοπική αυτοδιοίκηση και την κοινωνία του Δήμου Τρίπολης, αφήνοντας πίσω του σημαντικό έργο και παρακαταθήκη.

Η Αυτοδιοίκηση τον αποχαιρετά σήμερα

Εκφράζουμε στους οικείους του τα ειλικρινή και θερμά μας συλλυπητήρια.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.

Με σεβασμό

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ο πρόεδρος της ΠΕΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Δήμαρχος Καλαμάτας