Συλλήψεις ανηλίκων στην Αργολίδα για κλοπές

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εξιχνιάστηκαν -12- περιπτώσεις κλοπών και αποπειρών αυτών στην Αργολίδα. Για τις υποθέσεις αυτές συνελήφθησαν -4- άτομα. Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπρατταν διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών και απόπειρες αυτών και για το κατά περίπτωση αδίκημα παράβασης της νομοθεσίας για τα όπλα. Επιπλέον, συνελήφθη -1- άτομο για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Από την εγκληματική τους δράση είχαν αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος, που ξεπερνά τις -20.000- ευρώ

Εξιχνιάστηκαν, ύστερα από μεθοδική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, -10- περιπτώσεις κλοπών και -2- απόπειρες αυτών σε οικίες, στην ευρύτερη περιοχή του Ναυπλίου.

Για τις υποθέσεις αυτές, συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, -3- ανήλικοι ημεδαποί και 28χρονη ημεδαπή, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπρατταν διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών και απόπειρες αυτών και για το κατά περίπτωση αδίκημα παράβασης της νομοθεσίας για τα όπλα.