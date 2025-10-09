Σύλληψη 46χρονης στα δικαστήρια Καλαμάτας που είχε στην κατοχή της σουγιά – Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Συνελήφθη ένα (1) άτομο για απόπειρα κλοπής Συνελήφθη, χθες (8.10.2025) το απόγευμα, στην Τρίπολη, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης, 55χρονος ημεδαπός, γιατί όπως προέκυψε, πρωινές ώρες της 7.10.2025 στην Τρίπολη, αποπειράθηκε να παραβιάσει όχημα με σκοπό την κλοπή από το εσωτερικό αυτού, χωρίς ωστόσο να ολοκληρώσει την πράξη του. Επιπλέον, όπως προέκυψε από την προανάκριση, ο ανωτέρω, κατά το χρονικό διάστημα από την 24.5.2025 έως την 7.10.2025, στην Τρίπολη, διέπραξε ακόμη -6- περιπτώσεις αποπειρών κλοπών σε οχήματα.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Συνελήφθη ένα (1) άτομο για ναρκωτικά Συνελήφθη, χθες (8.10.2025) το μεσημέρι, στην Κόρινθο, από Συνοριακούς Φύλακες του Προαναχωρησιακού Κέντρου Κράτησης Αλλοδαπών (ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α.) Κορίνθου, 21χρονος αλλοδαπός, γιατί ήταν αποδέκτης δέματος που περιείχε επιμελώς κρυμμένη, σε είδος ρουχισμού, μικροποσότητα κάνναβης (bonzai), η οποία κατασχέθηκε. Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου.

Συνελήφθη ένα (1) άτομο για απόπειρα κλοπής Συνελήφθη, χθες (8.10.2025) το βράδυ, στην Κόρινθο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κορίνθου, 49χρονη αλλοδαπή, γιατί λίγο νωρίτερα αποπειράθηκε να αφαιρέσει προϊόντα από κατάστημα, χωρίς ωστόσο να ολοκληρώσει την πράξη της, καθώς έγινε αντιληπτή. Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Εξιχνίαση μίας (1) περίπτωσης κλοπής Εξιχνιάστηκε, ύστερα από αστυνομική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης, -1- περίπτωση κλοπής σε φωτοβολταϊκό πάρκο, που έγινε την 19.9.2025, σε τοπική κοινότητα του δήμου Σπάρτης. Για την υπόθεση αυτή, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος -2- ημεδαπών, ηλικίας 45 και 32 ετών, αντίστοιχα, για διακεκριμένη κλοπή.

Συνελήφθη ένα (1) άτομο για ναρκωτικά Συνελήφθη, χθες (8.10.2025) το απόγευμα, σε τοπική κοινότητα του δήμου Μονεμβάσιας, από αστυνομικούς της Β’ Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Λακωνίας, 26χρονος αλλοδαπός, γιατί στην κατοχή του βρέθηκε μικροποσότητα κάνναβης, η οποία κατασχέθηκε. Προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Βοιών.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ