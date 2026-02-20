Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων «Η Αλληλεγγύη»: Καταγγέλλει σοβαρά προβλήματα ασφάλειας στον Α’ Δημοτικό Παιδικό Σταθμό

Σοβαρά προβλήματα υποδομών καταγγέλλει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Α’ Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Μεσσηνίας, τα οποία, όπως αναφέρει, θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών και του προσωπικού. Μεταξύ των ζητημάτων περιλαμβάνονται εισροές νερών, φθορές σε τοίχους και σοβάδες, βλάβες στο ηλεκτρικό δίκτυο και σπασμένα τζάμια. Παρά τα επανειλημμένα αιτήματα του Συλλόγου προς τη Δημοτική Αρχή για άμεση παρέμβαση, δεν έχει υπάρξει καμία απάντηση, ενώ παρόμοια προβλήματα καταγράφονται και σε άλλους δημοτικούς σταθμούς της περιοχής.

Αναλυτικά: Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των παιδιών που φιλοξενούνται στους Δημοτικούς Παιδικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του νομού Μεσσηνίας δηλώνει δημόσια την αγανάκτησή του και καταγγέλλει την απαράδεκτη και επικίνδυνη αδιαφορία της Δημοτικής Αρχής για τα σοβαρά προβλήματα ασφάλειας στον Α’ Δημοτικό Παιδικό Σταθμό. Δεν μιλάμε για «μικροφθορές». Μιλάμε για συνθήκες που θέτουν σε κίνδυνο παιδιά και εργαζόμενους. Νερά μέσα στις αίθουσες – Κουβάδες στους διαδρόμους

Στο συγκεκριμένο σταθμό είναι γνωστό εδώ και χρόνια ότι κάθε φορά που βρέχει νερά εισρέουν από την ταράτσα μέσα στο κτίριο. Οι εργαζόμενες αναγκάζονται να τοποθετούν κουβάδες και λεκάνες στους διαδρόμους για να συγκρατούν τα νερά που στάζουν, προκειμένου να μη μετατραπούν οι διάδρομοι σε παγίδες ολίσθησης με άμεσο κίνδυνο τραυματισμού τόσο για τα παιδιά όσο και για το προσωπικό.

Αυτό δεν είναι «προσωρινή δυσκολία». Είναι μόνιμη κατάσταση!

Η υγρασία έχει φουσκώσει τοίχους και σοβάδες. Κομμάτια αποκολλώνται. Ο κίνδυνος να πέσουν υλικά στα κεφάλια παιδιών και εργαζομένων είναι απολύτως υπαρκτός. Και όμως, παρά τις συνεχείς επισημάνσεις, καμία παρέμβαση δεν έχει γίνει.

Βραχυκύκλωμα στην κουζίνα – Ένας μήνας και καμία λύση

Η χρόνια εγκατάλειψη των υποδομών, σε συνδυασμό με τις φετινές έντονες βροχοπτώσεις, οδήγησε σε βραχυκύκλωμα(!) στον χώρο της κουζίνας από τα νερά που διαπερνούν το κτίριο.

Τμήματα του ηλεκτρικού δικτύου έχουν απομονωθεί για να αποφευχθούν νέα περιστατικά. Έχει περάσει ήδη ένας μήνας από το περιστατικό και η κατάσταση παραμένει αμετάβλητη.

Σπασμένο τζάμι κολλημένο με ταινία

Πληροφορηθήκαμε από γονείς ότι σε αίθουσα του σταθμού υπάρχει εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα σπασμένο τζάμι, το οποίο έχει κολληθεί με ταινία (!) και δεν έχει αντικατασταθεί άμεσα, όπως θα όφειλε. Η εικόνα αυτή δεν συνάδει με στοιχειώδεις προδιαγραφές ασφάλειας για χώρους που φιλοξενούν βρέφη και νήπια.

Καμία απάντηση στα αιτήματα του Συλλόγου

Ο Σύλλογός μας απέστειλε έγγραφο αίτημα προς το αρμόδιο Τμήμα του Δήμου, ζητώντας άμεση ενημέρωση για τις ενέργειες τους για την αποκατάσταση των προβλημάτων. Δεν λάβαμε καμία απάντηση.

Ζητήσαμε την παραχώρηση του χώρου του Α’ Παιδικού Σταθμού, προκειμένου να πραγματοποιηθεί συνάντηση ενημέρωσης με τους γονείς των παιδιών που φοιτούν εκεί. Και σε αυτό το αίτημα δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση.

Αντιλαμβανόμαστε ότι η σιωπή τους είναι επιλογή.

Δικαιώματα που δεν διαπραγματευόμαστε

Το δικαίωμα των παιδιών μας σε ασφαλείς δημόσιους παιδικούς σταθμούς είναι αδιαπραγμάτευτο.

Το δικαίωμά μας να γνωρίζουμε σε ποιες συνθήκες αφήνουμε καθημερινά τα παιδιά μας είναι αυτονόητο.

Το δικαίωμα των εργαζομένων να εργάζονται με ασφάλεια και αξιοπρέπεια είναι στοιχειώδης υποχρέωση της Πολιτείας και της Δημοτικής Αρχής.

Δυστυχώς, τα προβλήματα δεν περιορίζονται μόνο στον Α’ Παιδικό Σταθμό. Ελλείψεις και φθορές καταγράφονται διαχρονικά και σε άλλους δημοτικούς σταθμούς, γεγονός που αναδεικνύει συνολική εγκατάλειψη των υποδομών και διαχρονικές ευθύνες της Δημοτικής Αρχής.

Τα ερωτήματα είναι ξεκάθαρα

Ρωτάμε δημόσια τη Δημοτική Αρχή:

Μπορεί να εγγυηθεί ότι οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί είναι ασφαλείς;

Αν όχι, να το δηλώσει δημόσια και ξεκάθαρα, ώστε να πράξουμε ανάλογα ως γονείς.

Αν δεν αρκούν οι λίμνες μέσα στο κτίριο, οι φουσκωμένοι τοίχοι, οι αποκολλημένοι σοβάδες και τα προβλήματα στο ηλεκτρικό δίκτυο…τι ακριβώς περιμένουν; Πόσο σοβαρό ατύχημα χρειάζεται για να κινητοποιηθούν; Να πέσει η πλάκα στα κεφάλια των παιδιών μας;

Η κοινωνία μας έχει ήδη ζήσει τις τραγικές συνέπειες της αδιαφορίας και της λογικής «πάμε κι όπου βγει», όπως στο δυστύχημα των Τεμπών. Δεν θα επιτρέψουμε να επαναληφθεί η ίδια λογική της «προειδοποίησης μετά το κακό» σε χώρους όπου βρίσκονται καθημερινά τα παιδιά μας.

Ως γονείς δηλώνουμε κατηγορηματικά:

Δεν θα ανεχτούμε άλλη καθυστέρηση.

Δεν θα αποδεχτούμε άλλες δικαιολογίες.

Δεν θα περιμένουμε το «κακό» για να αποδοθούν ευθύνες.

Απαιτούμε άμεσες και οριστικές λύσεις με σαφές χρονοδιάγραμμα και διαφάνεια.

Η ασφάλεια των παιδιών μας δεν είναι διαπραγματεύσιμη!