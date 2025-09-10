Συναγερμός στο Τσαπί: Ιδιωτικό σκάφος με έξι Αυστραλούς διασώθηκε και κατέπλευσε ασφαλώς στη Φοινικούντα

Άμεση κινητοποίηση Λιμενικού και σκαφών «Άγιος Νικόλαος» και «Φοίνικους 2» — Κανένα ίχνος θαλάσσιας ρύπανσης.

Χθες το απόγευμα, Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, η Λιμενική Αρχή Πύλου ενημερώθηκε από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης για ιδιωτικό σκάφος σε δυσχερή θέση στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Τσαπί, με έξι επιβαίνοντες, όλοι υπήκοοι Αυστραλίας.

Στο σημείο έσπευσαν το αλιευτικό «Άγιος Νικόλαος» (Σ.Π. 208), το επαγγελματικό σκάφος «Φοίνικους 2» (Σ.Π. 341) και περιπολικό όχημα του Λιμενικού από ξηράς. Με τη συνδρομή του «Φοίνικους 2» το ιδιωτικό σκάφος οδηγήθηκε με ασφάλεια στο λιμάνι της Φοινικούντας.

Οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους, ενώ από το περιστατικό δεν σημειώθηκε θαλάσσια ρύπανση. Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τα αίτια της βλάβης.

