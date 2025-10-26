Συναλλαγές: Ο Νοέμβριος φέρνει υποχρεωτικά POS – IRIS και πρόστιμα έως €20.000

Από την 1η Νοεμβρίου 2025, καμία επιχείρηση στην Ελλάδα δεν θα μπορεί να λειτουργεί χωρίς POS ή IRIS. Το νέο πλαίσιο, που θεσπίζεται στο πλαίσιο του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, επιβάλλει σε όλους τους επαγγελματίες να δέχονται πληρωμές μέσω POS ή QR κωδικού, τον οποίο ο πελάτης θα σαρώνει μέσα από την εφαρμογή της τράπεζάς του.
Οι συναλλαγές θα πραγματοποιούνται σε πραγματικό χρόνο, με μηδενική ή ελάχιστη προμήθεια, ενώ η ΑΑΔΕ θα ελέγχει τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων με το νέο καθεστώς.
Νέα όρια και προμήθειες στις συναλλαγές μέσω IRIS
- 500 €/ημέρα για μεταφορές μεταξύ ιδιωτών (IRIS P2P)
- 500 €/ημέρα για πληρωμές από ιδιώτες σε επαγγελματίες (IRIS P2B)
- 1.000 €/ημέρα συνολικό όριο
Οι μεταφορές P2P παραμένουν εντελώς δωρεάν, ενώ για τις P2B προβλέπεται χαμηλή προμήθεια, η οποία επιβαρύνει μόνο τον επαγγελματία.
Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newmoney.gr πατώντας εδώ