Συνάντηση εργασίας του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ, με τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Αρκαδίας

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025 μεταξύ του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ, κ. Πελοπίδα Καλλίρη και του Προέδρου του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, κ. Γιάννη Τρουπή.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν εκτενώς ζητήματα που αφορούν την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην Αρκαδία και την πορεία υλοποίησης των επιχειρηματικών δράσεων στο πλαίσιο των προγραμμάτων Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ).

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην επικείμενη πρόσκληση «Ενίσχυση Υφιστάμενων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων σε ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ (de minimis)», συνολικού προϋπολογισμού 20 εκατ. ευρώ, η οποία αφορά Υφιστάμενες Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις και προβλέπει ενίσχυση από 2.000 έως 20.000 ευρώ ανά επιχείρηση. Η πρόσκληση προβλέπεται να προκηρυχθεί πριν το τέλος του έτους.

Παράλληλα, συζητήθηκε και η επικείμενη πρόσκληση «Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας & Στήριξη κρίσιμων τεχνολογιών σε στρατηγικούς τομείς (STEP)», συνολικού προϋπολογισμού 200 εκατ. ευρώ, η οποία αναμένεται στις αρχές του 2026.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα και συμφωνήθηκε η συνέχιση της στενής συνεργασίας μεταξύ ΕΥΔΑΜ και Επιμελητηρίου Αρκαδίας, με στόχο την επιτάχυνση της υλοποίησης και τη μεγιστοποίηση του αναπτυξιακού αποτυπώματος προς όφελος της τοπικής οικονομίας και της απασχόλησης.