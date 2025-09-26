Συνάντηση του Δημάρχου Καλαμάτας με την Υπουργό Παιδείας

Συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, είχε ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος στο Υπουργείο Παιδείας την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025, με αντικείμενο ζητήματα που αφορούν την εκπαιδευτική κοινότητα και τις υποδομές της πόλης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκε η πορεία υλοποίησης του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», με έμφαση στην πρώτη φάση που υλοποιήθηκε, καθώς και στη δεύτερη φάση, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει το προσεχές διάστημα.

Κατά τη συζήτηση τέθηκαν, επίσης, τα θέματα των σχολικών υποδομών και της αναβάθμισης των προαύλιων χώρων των σχολείων, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας μαθητών και εκπαιδευτικών.

Επιπλέον, συζητήθηκαν θέματα που σχετίζονται με την επάρκεια και κάλυψη των αναγκών σε εκπαιδευτικό προσωπικό, καθώς και με το πρόγραμμα μαθητικών γευμάτων. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο πρόγραμμα του ΟΠΕΚΑ, μέσω του οποίου ο Δήμος Καλαμάτας παρέχει 2.284 γεύματα καθημερινά σε μαθητές, ενώ σε ότι αφορά το δεκατιανό, εκ μέρους του Δήμου παρέχετε σε 800 περίπου μαθητές σύμφωνα με προτάσεις των διευθυντών σχολείων και με βάση εισοδηματικά κριτήρια.