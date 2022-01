Συναυλίες στο πλαίσιο εορτασμού της Πολιούχου Παναγίας Υπαπαντής

Με συναυλίες εμπλουτίζονται και οι φετινές θρησκευτικές εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Υπαπαντής.

Οι συναυλίες στο πλαίσιο του εορτασμού της Πολιούχου Παναγίας Υπαπαντής έχουν προγραμματιστεί και θα πραγματοποιηθούν στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας στις 30 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 20.00, από τη Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας και, ανήμερα της εορτής, στις 2 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 20.00, από τη Φιλαρμονική της Πολεμικής Αεροπορίας.

«ΧΑΙΡΕ ΜΑΡΙΑ» ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ

Η πανηγυρική εκδήλωση της Δημοτικής Φιλαρμονικής Καλαμάτας για την εορτή της Υπαπαντής σε έργα των 𝘊𝘢𝘤𝘤𝘪𝘯𝘪, 𝘊𝘩𝘦𝘳𝘶𝘣𝘪𝘯𝘪, 𝘓𝘪𝘴𝘻𝘵, 𝘚𝘢𝘪𝘯𝘵 𝘚𝘢𝘦𝘯𝘴, 𝘔𝘢𝘴𝘤𝘢𝘨𝘯𝘪, 𝘎𝘰𝘮𝘦𝘻, 𝘕𝘪𝘬𝘰𝘭𝘦𝘢 θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 20:00 στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας. Στο τραγούδι θα είναι η Ευτυχία Δημητρακοπούλου, ενώ η παρουσίαση των κειμένων θα γίνει από τον Γιάννη Πλεμμένο. Τη μουσική διεύθυνση θα έχει ο μαέστρος Κώστας Νικολέας.

Πρόγραμμα

1. Υπαπαντή του Σωτήρος (θρησκευτικό εμβατήριο) Κώστα Νικολέα

2. When Mary went to the temple J. Eccard

3. Ave Maria G. Caccini

4. Ave Maria L. Cherubini

5. Ave Maria Fr. Liszt

6. Ave Maria C. Saint Saens

7. Ave Maria P. Mascagni

8. Ave Maria W. Gomez

9. Απολυτίκιο Υπαπαντής Κ. Νικολέα

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Ανήμερα της δεσποτικής εορτής, την Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 20:00, στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας θα δοθεί συναυλία από τη Φιλαρμονική της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η δύναμη του Σμήνους Μουσικής αριθμεί σαράντα οκτώ (48) μόνιμα στελέχη τα οποία συγκροτούν την Μπάντα και την ελαφρά ορχήστρα της ΠΑ με Διοικήτη τον Επγό (ΜΣ) Λιτσαρδόπουλο Αλέξανδρο. Το Σμήνος Μουσικής υπάγεται διοικητικά στην Μοίρα ΓΕΑ και επιχειρησιακά στο Επιτελικό Γραφείο Αρχηγού.

Πρόγραμμα

1. MARCH FROM CARMEN G.BIZET

2. SPIANADA ΣΠ. ΜΑΖΗΣ

3. E LUCEVAN LE STELLE G. PUCCINI (solist: Α. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ)

4. I FEEL PRETTY L. BERNSTEIN (solist: Ε. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ)

5. NESSUN DORMA G. PUCCINI (solist: Α. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ)

6. HUNGARIAN DANCE No5 J. BRAHMS

7. PEER GYNT E. GRIEG

8. I COULD HAVE DANCE ALL NIGHT F. LOEWE (solist: Ε. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ)

9. GRANADA A. LARA (solist: Α. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ)

10. LIPPEN SCHWEIGEN F. LEHARD (duet: Ε. ΔΗΜΗΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ & Α. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ)

11. CON TE PARTIRO F. SARTORI (duet: Ε. ΔΗΜΗΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ & Α. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ)

12. PIE IN THE FACE POLKA H. MANCINI

13. BRINDISI G. VERDI (duet: Ε. ΔΗΜΗΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ & Α. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ)

Οι συναυλίες που έχουν ελεύθερη είσοδο για το κοινό, θα πραγματοποιηθούν με την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων που είσαι σε ισχύ. Η είσοδος και για τις δύο συναυλίες θα γίνεται ΜΟΝΟ με την επίδειξη του πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης.