Συνεχίστηκαν οι δράσεις στο Δήμο Πύλου – Νέστορος στο πλαίσιο του Navarino Challenge 2024

Οι παράλληλες δράσεις στο Δήμο Πύλου – Νέστορος, στο πλαίσιο του Navarino Challenge 2024 συνεχίστηκαν και την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2024.

Στην οικία Τσικλητήρα στην Πύλο, η εκπαιδευτικός και ιδρυτικό μέλος του Library 4 All κα. Ελένη Γερουλάνου, πραγματοποίησε αφήγηση βιβλίου παρουσία μαθητών από το 1ο και 2ο Δημοτικό Σχολείου Πύλου, αλλά και μαθητών από το Γυμνάσιο και Λύκειο Πύλου.

Την κα. Γερουλάνου, που έχει καταγωγή από την Πύλο, καλωσόρισε ο Δήμαρχος Πύλου – Νέστορος Παναγιώτης Καρβέλας, προτρέποντας μάλιστα τους μαθητές να μη σταματούν να διαβάζουν βιβλία.

Η κα. Γερουλάνου μίλησε για την αξία της προσφοράς και έκανε γνωστό πως η Library 4 All εδώ και 11 χρόνια έχει προσφέρει περισσότερα από 1.015.000 βιβλία υποστηρίζοντας 410.000 μαθητές, 8.500 σχολεία σε όλη την Ελλάδα και 8 παιδιατρικά νοσοκομεία.

Οι μαθητές δώρισαν από ένα βιβλίο σε πολύ καλή κατάσταση και ο όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ θα δωρίσει τον ίδιο αριθμό καινούργιων βιβλίων στο Library4 All για την υποστήριξη των σχολικών βιβλιοθηκών.



Η όμορφη εκδήλωση έκλεισε με τον Δήμαρχο Πύλου – Νέστορος Παναγιώτη Καρβέλα να προσφέρει μία αναμνηστική πυξίδα, ένα δώρο εμπνευσμένο από την Ναυμαχία του Ναβαρίνου στην κα. Ελένη Γερουλάνου, τον διεθνή παλαίμαχο μπασκετμπολίστα Δημήτρη Παπανικολάου που έδωσε το “παρών” στην δράση και στη ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ που στηρίζει αυτές τις πρωτοβουλίες.

Η δεύτερη δράση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου στην Πύλο στο πλαίσιο του Navarino Challenge 2024, ήταν μια ομιλία του πρώην διεθνή καλαθοσφαιριστή και πρωταθλητή Ευρώπης, ambassador του ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Δημήτρη Παπανικολάου στο Κλειστό Γήπεδο Πύλου.



Ο παλαίμαχος καλαθοσφαιριστής που έχει φορέσει τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ και άλλων ομάδων και έχει πολλές διακρίσεις στο βιογραφικό του μίλησε στους μαθητές του Γυμνασίου και Λυκείου Πύλου για το πρόγραμμα συμπερίληψης για τα άτομα με αυτισμό.

Επισήμανε αρχικά πως θα πρέπει τα παιδιά να συνδυάζουν τον αθλητισμό με τις σπουδές και προέτρεψε τους μαθητές να μην θαυμάζουν κάποιον αθλητή

ή αθλήτρια επειδή απλά τον είδαν στην τηλεόραση ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Δημήτρης Παπανικολάου τόνισε ότι κανένας δεν πεθαίνει από τον αυτισμό αλλά μόνο από τον αποκλεισμό και έδωσε έμφαση στη σημασία των λέξεων που οι περισσότεροι χρησιμοποιούν για τον αυτισμό και την αναπηρία χωρίς να έχουν συναίσθηση πόσο προσβάλουν και πληγώνουν αυτά τα άτομα.



Παράλληλα ο κ. Παπανικολάου στάθηκε πως θα πρέπει να βοηθάμε τους συνανθρώπους μας ώστε να φτάνει ο καθένας στο ταβάνι του σε οποιοδήποτε τομέα είναι καλός και για τα παιδιά με αυτισμό επισήμανε πως δεν θα πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε με οίκτο, αλλά και ούτε να τους βλέπουμε σαν σούπερ ήρωες όταν επιτυγχάνουν κάτι.

Ολοκληρώνοντας ο παλαίμαχος διεθνής καλαθοσφαιριστής μίλησε για το βιβλίο που έχει γράψει για τον αυτισμό: «11:11 όλοι μοναδικοί, όλοι ίσοι» και απάντησε σε ερωτήσεις των μαθητών του Γυμνασίου και Λυκείου Πύλου που παρακολούθησαν με ενδιαφέρον την εκδήλωση.