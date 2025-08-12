Συνεχίζει δυναμικά η Μεσσηνιακή Αμφικτυονία (video)

Η ελληνομάθεια και οι εκλογές για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο βρέθηκαν στο επίκεντρο των εργασιών του 16ου Συνεδρίου της Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας.

Η προσπάθεια για την ενδυνάμωση των μεσσηνιακών δεσμών και την επίτευξη στόχων που περιγράφονται στο καταστατικό της συνεχίζονται με πιο δυναμικό τρόπο, όπως αναφέρθηκε από τα μέλη της.

Σε συνέχεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης με εκλογές, που πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 9 Αυγούστου 2025 στο Συνεδριακό κέντρο του Costa Navarino, o πλειοψηφήσας κ. Παν. Λούτος, κάλεσε τα εκλεγέντα μέλη για την σύσταση του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία του οποίου έχει ισχύ δύο ετών.

Τους εκλεγμένους υποδέχτηκε στο γραφείο του ο Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας κ. Ευστ. Αναστασόπουλος, ο οποίος και για την επόμενη διετία ορίζεται ως Πρόεδρος της Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας. Μετά από εποικοδομητική συζήτηση και εισηγήσεις για τις θέσεις του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, αυτό διαμορφώνεται ως εξής:

Πρόεδρος: Στάθης Αναστασόπουλος

Αντιπεριφερειαρχης Μεσσηνίας

Συμπρόεδρος: Αθανάσιος Βασιλόπουλος

Δήμαρχος Καλαμάτας

Α΄ Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Μαύρος

Εκπρ. Αδελφότητας Μεσσηνίων Καναδά-Μόντρεαλ

Β΄ Αντιπρόεδρος: Παρασκευάς Σωτηρόπουλος

Εκπρ. Συλλόγου «Πύλου» Νοτίου. Αυστραλίας Αδελαΐδας

Εκπρόσωπος των ΗΠΑ: Γεώργιος Πολίτης, Πρόεδρος του Συλλόγου Μεσσηνίων Μασαχουσέτης.

Εκπρόσωπος Ευρώπης: θεοδώρα Γιαννίτση

Δ/ντρια Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού Μόσχας

Γενικός Γραμματέας: Παναγιώτης Μπαζίγος

Εκπρόσωπος Συλλόγου Μανιατών

Οργαν. Γραμματέας: Έφη Μπούνα Γεν. Γραμματέας Συλλόγου εν Αθήναις Πυλίων «το Ναυαρίνο»

Ταμίας: Παναγιώτης Λούτος, Πρόεδρος

Ομοσπονδίας Συλλόγων -συνδέσμων Τριφυλίας

Βοηθός Ταμία: Κώστας Βοργιάς, Σύνδεσμος αποστράτων Αξιωματικών Ελλ. Αστυνομίας.

Παγκόσμια ΜΜΕ: Μαργαρ. Πολυδούρη, Πρόεδρος «Σύλ. Γυναικών Μικρομάνης Μαρία Πολυδούρη»

Μέλος: Φώτιος Μαρκόπουλος, Πρόεδρος Μορφωτικού & Πολιτιστικού Συλλ. «η Αρχαία Μεσσήνη» Ίλιου

Μέλος : Παναγ. Παρασκευοπούλου, Εκπαιδευτικός, Μέλος του Συλλ. Μεσσηνίων Βριλησσίων «Η ΕΛΑΙΑ».

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή:

Πρόεδρος: Κυριακή Μουτεβελή, Πρόεδρος Προοδ. Συλλ. «Αγ. Θεόδωροι» Αρφαρών Αθήνας

Μέλος: Κωστας Νερατζόγλου Μέλος Δ.Σ. Συλλόγου εν Αθήναις Πυλίων «το Ναυαρίνο»

Μέλος: Κυριαζής Αθανάσιος Πρόεδρος Πολιτ. Συλλογος Σιδηροκάστρου «ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΚΑΒΑΣ»

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου συμπληρώνεται με τους Εκπροσώπους των Περιφερειών:

ΑΧΑΙΑΣ : Πηνελόπη Λαμπούση ΑΤΤΙΚΗΣ: Μαρία Λιακάκη ΒΟΣΤΩΝΗΣ: Ευάγγελος Σπυροπουλος ΣΙΚΑΓΟΥ: Ελένη Σώτος ΜΕΛΒΟΥΡΝΗΣ: Μαρία Πουλή ΣΥΔΝΕΥ: Ιουλία Τσαρίδης ΣΟΥΗΔΙΑΣ: Αθανάσιος Ψαρούλης ΙΤΑΛΙΑΣ: Δανιήλ Μακρής ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ: Κωνσταντίνος Πολίτης ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ: Πολυξένη Μπαλά Μαραγκού

Με την ευχή και την προτροπή να συνεχιστεί το σπουδαίο έργο, με την πραγματοποίηση νέων προγραμμάτων και την προώθηση των αρχών της Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας, έληξε η πρώτη συνεδρίαση.