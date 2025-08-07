Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής για παραθερισμό στην κατασκήνωση Αγίας Μαρίνας Ταϋγέτου

Με πολλά χαμόγελα και συμμετοχή παιδιών ηλικιών από 6 έως 16 ετών, συνεχίζεται η τρίτη κατά σειρά περίοδος παραθερισμού στην κατασκήνωση Αγίας Μαρίνας, που βρίσκεται σε μαγευτική ελατόφυτη περιοχή στον Ταΰγετο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κατασκήνωση κατά τη φετινή θερινή περίοδο έχει ήδη φιλοξενήσει πλέον των 350 παιδιών, ενώ ακολουθεί μία ακόμα κατασκηνωτική περίοδος για παιδιά και ΑμεΑ κατά το διάστημα 14 έως 23 Αυγούστου καθώς και η τελευταία περίοδος που αφορά ηλικιωμένους .

Επισημαίνεται ότι για την 4η Περίοδο που ξεκινά σε λίγες ημέρες οι αιτήσεις συμμετοχής για παιδιά (6-16 ετών) και ΑμεΑ συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, ενώ τονίζεται προς τους ενδιαφερόμενους ότι υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες θέσεις.

Η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης κατασκηνώσεων iCamps (https://kalamata.icamps.gr/).