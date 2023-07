Συνεχίζεται με επιτυχία και sold out παραστάσεις το 29ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

Με ενδιαφέρον παρακολουθεί το κοινό της πόλης, επισκέπτες και φίλοι του χορού την τελευταία εβδομάδα του αναγνωρισμένου και καταξιωμένου 29ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας.

Το σημερινό πρόγραμμα (19 Ιουλίου) έχει διαμορφωθεί ως εξής:

Στο Black Box του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας και ώρα 19.00 η Vasso Giannakopoulou, Flutter. Στην Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας και ώρα 21.00 η παράσταση Sita Ostheimer, Two, Part I & Part II

Ακολουθούν την Πέμπτη 20 Ιουλίου στην Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας και ώρα 21.00: Greek National School of Dance / Eva Georgitsopoulou, REMEMBERING BODIES, Mariana Tzouda, AN UNUSUAL EYE και την Παρασκευή 21 Ιουλίου στην Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας και ώρα 21.00 οι Art Within One, Final/Τελικός και το Σάββατο 22 Ιουλίου στην Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας και ώρα 21.00 Eliana Stragapede & Borna Babic AMAE.

Παράλληλα στο Black Box Μεγάρου Χορού Καλαμάτας και ώρα 19.00 την Παρασκευή 21 Ιουλίου ο Ilias Ghatzigeorgiou με το A Bounce 4 Men. Το Σάββατο 22 Ιουλίου η Ioanna Paraskevopoulou με την παράσταση Mos.

Το 29ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας ολοκληρώνεται με διπλή παράσταση στην Κεντρική Σκηνή στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας. Το Σάββατο 22 Ιουλίου και ώρα 22.00 και την Κυριακή 23 Ιουλίου και ώρα 21.00 με την παράσταση Carcaça του Marco Da Silva Ferreira.

Συνεχίζονται, επίσης, οι παράλληλες εκδηλώσεις του #KDF: η φωτιστική εγκατάσταση “Shooting Stars” της καλλιτεχνικής κολεκτίβας Antonello Ghezzi, καθώς και η έκθεση παιδικής ζωγραφικής «Ο Άνθρωπος στο Κέντρο», σε συνεργασία με το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης – Museum of Cycladic Art.

Εισητήρια στα ταμεία του Μεγάρου Χορού, καθημερινά μεταξύ 10:00-13:00 και 18:00-20:00, (+30) 2721 4 03902, Online: https://kalamatadancefestival.gr/ticket-information/

Η είσοδος στις παράλληλες εκδηλώσεις, καθώς και στις παραστάσεις της Κεντρικής Πλατείας Καλαμάτας είναι ελεύθερη.