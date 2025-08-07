Συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής – Έγκριση σημαντικών έργων σε όλη την Πελοπόννησο άνω των 3 εκατ. ευρώ

Με στοχευμένες αποφάσεις που δίνουν λύσεις σε ζητήματα καθημερινότητας και ασφάλειας των πολιτών, συνεδρίασε η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, υπό την προεδρία του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Χρήστου Λαμπρόπουλου.

Στην ατζέντα βρέθηκαν έργα που αφορούν την οδική ασφάλεια, την αντιπλημμυρική προστασία, την αγροτική ανάπτυξη και την ενίσχυση κρίσιμων υποδομών σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες. Η συνεδρίαση κατέληξε στην ανάδειξη οριστικών αναδόχων για σειρά σημαντικών παρεμβάσεων, αλλά και στην έγκριση χρηματοδοτήσεων που ενισχύουν την αναπτυξιακή δυναμική της Πελοποννήσου.

Ανάμεσα στα έργα που εγκρίθηκαν οι οριστικοί ανάδοχοι περιλαμβάνονται:

«Καθαρισμός ρεμάτων – χειμάρρων και συντήρηση αντιπλημμυρικών υποδομών στους Δήμους Κορίνθου και Λουτρακίου – Περαχώρας και Αγίων Θεοδώρων», προϋπολογισμού 230.000 ευρώ (Π.Ε. Κορινθίας).

«Συντήρηση – Οδική Ασφάλεια της 82ης Εθνικής Οδού Καλαμάτας – Σπάρτης, Β’ φάση», προϋπολογισμού 850.000 ευρώ (Π.Ε. Μεσσηνίας).

«Εργασίες άμεσης αποκατάστασης βλαβών οδοστρωμάτων και τεχνικών έργων και επείγουσες συντηρήσεις στο επαρχιακό και εθνικό οδικό δίκτυο», προϋπολογισμού 300.000 ευρώ (Π.Ε. Αρκαδίας).

«Κατασκευή τοίχου ποδός στην Επ. Οδό Άστρος – Λεωνίδιο στη θέση Παραλιμνίου της Τ.Κ. Τυρού», προϋπολογισμού 200.000 ευρώ (Π.Ε. Αρκαδίας).

«Συντήρηση – Ασφαλτόστρωση Εθνικής Οδού Τρίπολης – Σπάρτης», προϋπολογισμού 620.000 ευρώ (Π.Ε. Αρκαδίας).

«Καθαρισμός και αποκατάσταση αντιπλημμυρικών έργων ποταμού Ευρώτα και παρακείμενων χειμάρρων», προϋπολογισμού 200.000 ευρώ (Π.Ε. Λακωνίας).

Επιπλέον, εγκρίθηκε η χρηματοδότηση 850.000 ευρώ από το ΠΠΑ Πελοποννήσου για την πράξη «Αρδευτικό Δίκτυο Αγίου Γεωργίου Μπόρσας Κουτσοποδίου» (Π.Ε. Αργολίδας).

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός, επισήμανε ότι «οι παρεμβάσεις αυτές καλύπτουν κρίσιμες ανάγκες της καθημερινότητας, ενισχύουν την ασφάλεια των πολιτών και βελτιώνουν τις υποδομές σε κάθε γωνιά της Πελοποννήσου».