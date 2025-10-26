Συντάξεις – επιδόματα: Πότε πληρώνουν e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ

Κατά την περίοδο 27 έως 31 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν συνολικά 2.423.535.129,14 ευρώ σε 4.292.231 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
- Στις 27 και στις 29 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 4.219.280 ευρώ σε 2.355.352.129,14 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Νοεμβρίου 2025.
- Στις 30 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 3.200.000 ευρώ σε 8.600δικαιούχους για προκαταβολή συντάξεων μηνός Νοεμβρίου 2025.
- Στις 31 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 2.000.000 ευρώ σε 1.600 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.
- Από 27 έως 31 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 15.500.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ