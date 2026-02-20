Σύσκεψη στην ΠΕ Αργολίδας για τους επερχόμενους ετήσιους ελέγχους των ΟΕΒ

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας με αντικείμενο την ενημέρωση των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ) σχετικά με τους επερχόμενους ετήσιους ελέγχους.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Αργολίδας Βασίλης Σιδέρης, ο Πρόεδρος του Αναπτυξιακού Οργανισμού Πελοποννήσου Δημήτρης Σχοινοχωρίτης, ο Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Πελοποννήσου Γιώργος Μπουραζάνης, καθώς και στελέχη της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) Αργολίδας.

Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν η ενημέρωση των εκπροσώπων των ΟΕΒ για τους ετήσιους διοικητικούς και οικονομικούς ελέγχους που θα διενεργηθούν από το αρμόδιο τμήμα της ΔΑΟΚ Αργολίδας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης δόθηκαν διευκρινίσεις και απαντήσεις σε ερωτήματα που έθεσαν οι εκπρόσωποι των ΟΕΒ σχετικά με τις υποχρεώσεις τους, όπως η έγκαιρη κατάθεση των προϋπολογισμών και η τήρηση των προβλεπόμενων φορολογικών και διοικητικών στοιχείων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.