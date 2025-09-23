Σύσκεψη του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Λακωνίας

Σύσκεψη του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) της Π.Ε. Λακωνίας, με αντικείμενο την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων ενόψει της χειμερινής περιόδου 2025-2026.

Μετά από πρόσκληση του Αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας κ. Θεόδωρου Βερούτη, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025, συνεδρίαση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) της Π.Ε. Λακωνίας, στο Διοικητήριο Π.Ε. Λακωνίας με αντικείμενο την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων ενόψει της χειμερινής περιόδου 2025-2026.

Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν πρωτίστως η ετοιμότητα του μηχανισμού όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών και φορέων σε δράσεις πολιτικής προστασίας και η διασφάλιση της απρόσκοπτης επικοινωνίας μεταξύ τους. Αναφορά έγινε επίσης σε θέματα λήψης μέτρων πρόληψης, η ενημέρωση του κοινού με ιδιαίτερη έμφαση στη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας, από κινδύνους που προέρχονται από εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων, η αξιοποίηση των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας και τέλος η κατάσταση του δικτύου όμβριων υδάτων των οδών, ζητημάτων που αφορούν τις εργασίες καθαρισμού υδατορεμάτων, καθώς και των αντιπλημμυρικών έργων αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.

Κατά την εισήγησή του ο Αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας Θεόδωρος Βερούτης δεν παρέλειψε να κάνει έναν σύντομο απολογισμό της φετινής αντιπυρικής περιόδου, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν στη Λακωνία και συνεχάρη τον Διοικητή των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Λακωνίας για τον επιχειρησιακό συντονισμό, καθώς και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την άριστη συνεργασία.

Ακολούθως υπογράμμισε τη σημασία της πρόληψης στην αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από πλημμυρικά φαινόμενα, δίνοντας έμφαση στον έλεγχο και τη συντήρηση των αντιπλημμυρικών έργων, καθώς και του δικτύου ομβρίων υδάτων των οδών αρμοδιότητας της Π.Ε. Λακωνίας, αλλά και στην επιτάχυνση και ολοκλήρωση νέων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας.

Κλείνοντας ο Αντιπεριφερειάρχης εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα συνεχιστεί η μέχρι σήμερα καλή συνεργασία και επικοινωνία όλων των αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών προκειμένου να επιτευχθεί η θωράκιση της Λακωνίας απέναντι σε πλημμυρικά φαινόμενα και η μέγιστη δυνατή ασφάλεια για τους κατοίκους της».

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Λακωνίας Πύραρχος κ. Χρήστος Νικολέτος, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Σπάρτης κ. Δημοσθένης Κακούρος, ο εκπρόσωπος του Δήμου Μονεμβασιας κ. Γεώργιος Βασιλείου, η εκπρόσωπος της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λακωνίας Αστυνόμος ‘Α κα. Μαρούλη Αριστέα, ο Υπολιμενάρχης του Λιμεναρχείου Γυθείου Υποπλοίαρχος Λ.Σ. κ. Σωτήριος Βουρλέτσης, ο εκπρόσωπος του Κ.Ε.Ε.Μ. Συνταγματάρχης κ. Σπυρίδων Βλάσσης, ο Διευθυντής Δασών Λακωνίας κ. Ηλίας Κοντάκος, ΤΟΕΒ Τρινάσου κ. Αθανάσιος Χούμπαυλης και κ. Λεημονίτης Ευστράτιος, ΤΟΕΒ Αμυκλών κ. Σταματάκος Γεώργιος, ο αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Κωνσταντίνος Βουνάσης, ο Αν. Προϊστάμενος του τμήματος περιβαλλοντικής υγιεινής και υγειονομικού ελέγχου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π. Ε. Λακωνίας κ. Βασίλειος Μανιατάκος, ο εκπρόσωπος Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λακωνίας κ. Άγγελος Κολλιάκος, ο εκπρόσωπος του ΜΟΡΕΑ ΑΕ κ. Μάριος Γεωργακόπουλος, η εκπρόσωπος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης κ.Πολυτίμη Σταθάκου και ο Αν. Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Λακωνίας κ. Γεώργιος Παναγόπουλος. Με τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν ο Περιφερειακός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Πελοποννήσου κ. Λάμπρος Τζούμης και η Λιμενάρχης Νεάπολης-Βοιών κ. Βασιλική Χριστοφοράκη.