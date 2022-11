Τα 10 χειρότερα επαγγέλματα: Αυτά είναι τα πτυχία που μετανιώνουν οι περισσότεροι

Τελικά αξίζει ένα πανεπιστημιακό πτυχίο; Καθώς όλο και περισσότερες εταιρείες (μεταξύ αυτών πολλές στον τεχνολογικό τομέα) δεν απαιτούν πια από τους υπαλλήλους τους να έχουν πανεπιστημιακή μόρφωση, δεν είναι λίγοι εκείνοι που πιστεύουν ότι η αξία ενός πτυχίου έχει μειωθεί.

Πάντως, τα στοιχεία δείχνουν ότι η πανεπιστημιακού επιπέδου μόρφωση αξίζει, ακόμα και σε χώρες όπου μπορεί να κοστίζει ακριβά. Στις ΗΠΑ, η έκθεση «The College Payoff» του Georgetown University Center on Education and the Workforce δείχνει ότι οι κάτοχοι ενός πτυχίου κερδίζουν 84% περισσότερα από εκείνους που έχουν μόνο απολυτήριο λυκείου.

Όμως, οι διαφορές ανάμεσα στα πτυχία είναι μεγάλες. Όσοι σπούδασαν στους τομείς της επιστήμης, τεχνολογία, μηχανικής και μαθηματικών (STEM), κερδίζουν τα περισσότερα.

Τα πτυχία στους τομείς της υγείας και των επιχειρήσεων επίσης αμείβονται πολύ καλά στις ΗΠΑ, καθώς οι μισθοί τόσο για τους νέους εργαζόμενους όσο και για αυτούς που έχουν περισσότερα χρόνια καριέρας είναι υψηλότεροι σε σχέση με εκείνους που σπούδασαν ιστορία, φιλολογία, φιλοσοφία, κοινωνιολογία, ψυχολογία, τέχνες κτλ.

διαβάστε την συνέχεια του ρεπορτάζ στο www.moneyreview.gr πατώντας εδώ