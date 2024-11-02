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Τα εκλογικά κέντρα στη Μεσσηνία για την εκλογή συνέδρων στο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

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Οι εκλογές για την ανάδειξη συνέδρων για το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα πραγματοποιηθούν αύριο, Κυριακή 3 Νοεμβρίου και ώρες 10πμ- 6μμ.

Τα εκλογικά κέντρα που θα λειτουργήσουν στη Μεσσηνία ειναι τα ακόλουθα:

ΔΗΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ REX – ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΔΥΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ REX – ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ REX – ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  ΠΑΡΑΛΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ REX – ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ  ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ΜΕΣΣΗΝΗ- ΦΕΣΣΑ 2
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  ΘΟΥΡΙΑ-ΑΡΦΑΡΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΚΑΡΔΑΣΗ – ΘΟΥΡΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ  ΑΕΤΟΣ-ΚΟΠΑΝΑΚΙ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ -ΚΟΠΑΝΑΚΙ
ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ  ΟΙΧΑΛΙΑΣ (ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ) ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΚΑΡΔΑΣΗ – ΘΟΥΡΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ  ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ – ΠΟΝΗΡΟΠΟΥΛΟΥ 52 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ  ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ – ΠΟΝΗΡΟΠΟΥΛΟΥ 52 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ  ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΟΚΚΩΝΗ 4, ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ  ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΥΛΙΑΣ (ΧΩΡΑΣ) ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ – ΠΥΛΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ  ΠΥΛΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ – ΠΥΛΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ  ΠΥΛΙΑΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ (ΚΟΡΩΝΗΣ) ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ – ΚΟΡΩΝΗ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ  ΒΟΥΦΡΑΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ΜΕΣΣΗΝΗ- ΦΕΣΣΑ 2
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ  ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ -ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ
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