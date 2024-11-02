Τα εκλογικά κέντρα στη Μεσσηνία για την εκλογή συνέδρων στο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Οι εκλογές για την ανάδειξη συνέδρων για το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα πραγματοποιηθούν αύριο, Κυριακή 3 Νοεμβρίου και ώρες 10πμ- 6μμ.
Τα εκλογικά κέντρα που θα λειτουργήσουν στη Μεσσηνία ειναι τα ακόλουθα:
|ΔΗΜΟΣ
|ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΛΩΝ
|ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
|ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
|ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ
|ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ REX – ΚΑΛΑΜΑΤΑ
|ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
|ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΔΥΤΙΚΗ
|ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ REX – ΚΑΛΑΜΑΤΑ
|ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
|ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
|ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ REX – ΚΑΛΑΜΑΤΑ
|ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
|ΠΑΡΑΛΙΑ
|ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ REX – ΚΑΛΑΜΑΤΑ
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
|ΜΕΣΣΗΝΗΣ
|ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ΜΕΣΣΗΝΗ- ΦΕΣΣΑ 2
|ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
|ΘΟΥΡΙΑ-ΑΡΦΑΡΑ
|ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΚΑΡΔΑΣΗ – ΘΟΥΡΙΑ
|ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
|ΑΕΤΟΣ-ΚΟΠΑΝΑΚΙ
|ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ -ΚΟΠΑΝΑΚΙ
|ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
|ΟΙΧΑΛΙΑΣ (ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ)
|ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΚΑΡΔΑΣΗ – ΘΟΥΡΙΑ
|ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
|ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
|ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ – ΠΟΝΗΡΟΠΟΥΛΟΥ 52 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
|ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
|ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
|ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ – ΠΟΝΗΡΟΠΟΥΛΟΥ 52 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
|ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
|ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ
|ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΟΚΚΩΝΗ 4, ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ
|ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΥΛΙΑΣ (ΧΩΡΑΣ)
|ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ – ΠΥΛΟΣ
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ
|ΠΥΛΟΥ
|ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ – ΠΥΛΟΣ
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ
|ΠΥΛΙΑΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ (ΚΟΡΩΝΗΣ)
|ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ – ΚΟΡΩΝΗ
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ
|ΒΟΥΦΡΑΔΑΣ
|ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ΜΕΣΣΗΝΗ- ΦΕΣΣΑ 2
|ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
|ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
|ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ -ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
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