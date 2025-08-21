Τα Νέα της Αρκαδίας – Σχολιάζει ο Μηνάς Αρτόπουλος (video)

Νέα πυρκαγιά μικρής έκτασης ξέσπασε στο χιονοδρομικό κέντρο Μαινάλου μετά από βραχυκύκλωμα σε κολώνα του ΔΕΔΔΗΕ. Το επόμενο θετικό βήμα έγινε για την έναρξη των εργασιών στο δρόμο που οδηγεί στον Πανεπιστήμιο στην Τρίπολη όπως σημείωσε ο δήμαρχος Κώστας Τζιούμης. Παράλληλα ανώνυμες καταγγελίες οδηγούν σε ακύρωση μουσικών εκδηλώσεων και πανηγυριών δημιουργώντας προβληματισμό και αγανάκτηση. Νέα εμπόδια μπαίνουν για το έργο στο κεντρικό δρόμο Τυρού μετά από νέα παράταση, η οποία οδηγεί σε περαιτέρω καθυστέρηση.