Τα Νέα της Αρκαδίας – Σχολιάζει ο Μηνάς Αρτόπουλος (video)

Πρόσκληση από την Περιφέρεια Πελοποννήσου 1.000.000 ευρώ για την ενίσχυση της τουριστικής ταυτότητας της Μεγαλόπολης στοχεύοντας να προσελκύσει κόσμο προκειμένου να συμμετέχει σε εκδηλώσεις και στο κομμάτι που συνδέεται με την φύση με το κωπηλατικό κέντρο στη λίμνη Κυπαρισσίων. Στο Άστρος ο προβληματισμός είναι μεγάλος σε τυχόν κλείσιμο του υποκαταστήματος τράπεζας. Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου υπέγραψε έργο 2.000.0000 για αξιοποίηση του “Λόφου Μπιτσάνη”. Σε εξέλιξη βρίσκονται τσιμεντοστρώσεις σε χωριά του δήμου Τρίπολης.