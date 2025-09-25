Τελευταία Νέα
97.3best
Πέμπτη
25
Σεπτέμβριος
TOP
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Τα Νέα της Αρκαδίας – Σχολιάζει ο Μηνάς Αρτόπουλος (video)

Share

Πρόσκληση από την Περιφέρεια Πελοποννήσου 1.000.000 ευρώ για την ενίσχυση της τουριστικής ταυτότητας της Μεγαλόπολης στοχεύοντας να προσελκύσει κόσμο προκειμένου να συμμετέχει σε εκδηλώσεις και στο κομμάτι που συνδέεται με την φύση με το κωπηλατικό κέντρο στη λίμνη Κυπαρισσίων. Στο Άστρος ο προβληματισμός είναι μεγάλος σε τυχόν κλείσιμο του υποκαταστήματος τράπεζας. Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου υπέγραψε έργο 2.000.0000 για αξιοποίηση του “Λόφου Μπιτσάνη”. Σε εξέλιξη βρίσκονται τσιμεντοστρώσεις σε χωριά του δήμου Τρίπολης.

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ