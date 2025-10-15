Τα Νέα της Αρκαδίας – Σχολιάζει ο Μηνάς Αρτόπουλος (video)

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Τρίπολης σε τεταμένο κλίμα με ανταλλαγή σκληρών χαρακτηρισμών και μεγάλη ένταση. Τέθηκαν και ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα στην πόλη. Ο Πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου, Γιάννης Σμυρνιώτης, μίλησε στην εκπομπή «Επί της ουσίας» της Δημοτικής Ραδιοφωνίας σχετικά με το ζήτημα που έχει προκύψει με τα Σπιτάκια Ανακύκλωσης. Αναφερόμενος στο ιστορικό του προγράμματος, ο κ. Σμυρνιώτης τόνισε ότι όλες οι διαδικασίες της διακήρυξης και τα προσυμβατικά στάδια είχαν ελεγχθεί και εγκριθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο, υπογραμμίζοντας πως ο ΦΟΔΣΑ κινήθηκε με πλήρη διαφάνεια και νομιμότητα. Παράλληλα μια σειρά σημαντικών αποφάσεων για την υλοποίηση έργων πάρθηκαν για την Αρκαδία από την Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου.

Την ίδια στιγμή εντείνεται η ανησυχία καθώς στην περιοχή της Αρκαδίας σημειώθηκε νέα απόπειρα απάτης με επιστροφές φόρου με τους λογιστές να συνιστούν μεγάλη προσοχή στους πολίτες.