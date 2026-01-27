Τα Νέα της Αρκαδίας – Σχολιάζει ο Μηνάς Αρτόπουλος (video)

Τελευταία Νέα
Ο Δήμαρχος Τρίπολης Κώστας Τζιούμης απάντησε στην κριτική για το λουκέτο σε στρατιωτικές δομές της πόλης, επισημαίνοντας ότι η απόφαση ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και όχι στη δημοτική αρχή. Όπως τόνισε, έχουν σταλεί τρεις επιστολές προς το υπουργείο, χωρίς όμως καμία επίσημη ενημέρωση ή συνάντηση με τους δημάρχους.

Στο πλαίσιο της λογοδοσίας, του δημοτικού συμβουλίου Γορτυνίας παρουσιάστηκε η πορεία των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε Δημητσάνα και Βυτίνα. Ο κ. Παναγιώτης Μέγας κατήγγειλε ότι στη Βυτίνα τα προβλήματα κυκλοφορίας παραμένουν σοβαρά, παρά τις δεσμεύσεις για λύση έως τον Νοέμβριο του 2025, και ότι οι επαγγελματίες αναγκάζονται να πληρώνουν για ρύθμιση της κίνησης. Παράλληλα στο πλαίσιο της λογοδοσίας, το Δημοτικό Συμβούλιο συζήτησε την επικαιροποίηση των διεκδικήσεων για τον οδικό άξονα Τρίπολη–Αρχαία Ολυμπία και την παράκαμψη Λαγκαδίων. Ο επικεφαλής της μειοψηφίας Παναγιώτης Μέγας ζήτησε ενημέρωση για τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει και την οργάνωση της διευρυμένης σύσκεψης για το έργο. Ο δήμαρχος Στάθης Κούλης ανέφερε ότι υπάρχουν ενθαρρυντικά μηνύματα και κινητικότητα, χωρίς όμως συγκεκριμένη εξέλιξη προς ανακοίνωση, και τόνισε ότι θα υπάρξει ενημέρωση όταν προκύψει ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Στο δημοτικό συμβούλιο Τρίπολης ο αντιδήμαρχος Αλέξανδρος Κανελλόπουλος ανακοίνωσε ότι το κολυμβητήριο έχει ολοκληρώσει το συμβατικό του αντικείμενο και απομένουν μόνο λίγες επιπλέον εργασίες για την ομαλή λειτουργία. Το έργο είναι κοντά στην ολοκλήρωση και αναμένεται να λειτουργήσει τους πρώτους μήνες του έτους.

