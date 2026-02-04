Τελευταία Νέα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Τα Νέα της Αρκαδίας – Σχολιάζει ο Μηνάς Αρτόπουλος (video)

Στη Βουλή συζητήθηκε η κατάσταση στο δημοτικό καταφύγιο αδέσποτων της Τρίπολης. Η Έλενα Ακρίτα κατήγγειλε παραμέληση ζώων και έλλειψη λογοδοσίας, ενώ ο υφυπουργός Εσωτερικών Β.‑Π. Σπανάκης απέρριψε τις κατηγορίες, επικαλούμενος ελέγχους που δεν διαπίστωσαν παραβάσεις.

Πραγματογνωμοσύνη θα πραγματοποιηθεί στο λιμάνι του Παραλίου Άστρους για να εκτιμηθούν οι ζημιές από την πρόσφατη κακοκαιρία. Το Λιμενικό έκλεισε την πρόσβαση για λόγους ασφαλείας, ενώ καταγράφηκαν ζημιές σε πίλαρ και η σπηλαίωση προς το θέατρο χρήζει άμεσης παρέμβασης. Ο υποθαλάσσιος φωτισμός έχει ήδη αποκατασταθεί από τον Δήμο, όπως ανέφερε ο δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας, Γιώργος Καμπύλης.

Καθίζηση σημειώνεται στον δρόμο Μαυράδες – Αετορράχη Γορτυνίας μετά τις έντονες βροχοπτώσεις. Η Περιφέρεια τοποθέτησε προειδοποιητική σήμανση και συνιστάται προσοχή.

Σε εκκαθάριση η παλιά εργολαβία για το λιμάνι της Πλάκας Λεωνιδίου, με στόχο την επαναδημοπράτηση, ενώ η χρηματοδότηση και οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις είναι εξασφαλισμένες.

