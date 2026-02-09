Τα Νέα της Αρκαδίας – Σχολιάζει ο Μηνάς Αρτόπουλος (video)

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκε ο Δήμος Γορτυνίας στην Π.Ε. Αρκαδίας, μετά τα σοβαρά προβλήματα που προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων εβδομάδων, με πλημμύρες και κατολισθήσεις. Παράλληλα βίντεο από το φράγμα της τεχνητής λίμνης Λάδωνα ανάρτησε ο Κώστας Νίτσιος, μετά την υπερχείλιση που σημειώθηκε το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου στις 20:10, λόγω αυξημένων υδάτων. Οι εικόνες καταγράφουν την έντονη ροή του νερού στην περιοχή.

Σε συνέλευση στη Μαγούλα Αρκαδίας συμμετείχαν οι αγρότες των μπλόκων της ΒΙΠΕ, ενόψει της συγκέντρωσης στο Σύνταγμα την Παρασκευή. Όπως ανακοινώθηκε, θα παραμείνουν στην πλατεία όλη τη νύχτα, ενώ οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν με νέες δράσεις σε όλη τη χώρα.

Μετά από μεγάλο διάστημα χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα, ο Αστέρας Τρίπολης επικράτησε το Σάββατο του Βόλου με 2-0, χάρη σε δύο γκολ του Μπαρτόλο. Στην Τρίπολη ελπίζουν πως το αποτέλεσμα αυτό θα αποτελέσει την αρχή για την αντεπίθεση στη μάχη της παραμονής.