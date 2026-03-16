Τα Νέα της Αρκαδίας – Σχολιάζει ο Μηνάς Αρτόπουλος (video)

Ενότητα ζητά ο γραμματέας της Ν.Ε. Αρκαδίας στο πλαίσιο των εσωκομματικών εκλογών στον απόηχο της διαγραφής Κωνσταντινόπουλου. Παράλληλα έπεσαν οι υπογραφές για τον βιολογικό καθαρισμό στο Λεβίδι από το δήμο Τρίπολης. Σημαντικές αποφάσεις για έργα στο σύνολο της Αρκαδίας, όπως τα έργα αποκατάστασης στον ΧΑΔΑ στη θέση Πλάτωμα.

Πλούσιο και το αστυνομικό ρεπορτάζ με την εξιχνίαση 15 κλοπών σε οικίες στην ευρύτερη περιοχή της Τρίπολης με αποτέλεσμα της σύλληψη δύο ημεδαπών 21 και 19 ετών. Η λεία τους σύμφωνα με την αστυνομία ξεπερνά τα 28.000 ευρώ.

Για ακόμα μια αγωνιστική στις τάξεις του Αστέρα AKTOR υπάρχουν σοβαρά παράπονα για τη διαιτησία. Συγκεκριμένα οι Αρκάδες «βράζουν» με αποφάσεις του Αλέξανδρου Τσακαλίδη στο κρίσιμο ματς με την ΑΕΛ.