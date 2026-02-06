Τελευταία Νέα
97.3best
Παρασκευή
6
Φεβρουάριος
TOP
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

«Τα νέα της Αρκαδίας»: Τα προβλήματα από την κακοκαιρία, οι αγροτικές αποζημιώσεις, τα μεγάλα έργα στον Πυλώνα ΙΙΙ -Σχολιάζει ο Μηνάς Αρτόπουλος (video)

Share

Τα πολλά προβλήματα από την κακοκαιρία που προκλήθηκαν στο οδικό δίκτυο της Αρκαδίας με αποτέλεσμα την διακοπή της κυκλοφορίας σε τρεις δρόμους βρέθηκαν ψηλά στην ατζέντα της ενημέρωσης στην στήλη «Τα νέα της Αρκαδίας» στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του BEST, σε σχεδιασμό του δημοσιογράφου της Δ.Ρ. Τρίπολης Μηνά Αρτόπουλου.

Στην επικαιρότητα και τα 4 μεγάλα έργα για την Αρκαδία που εντάσσονται στον Πυλώνα ΙΙΙ της δίκαιης μετάβασης, τα κτίρια που προτάθηκαν από τον δήμο Γορτυνίας για ενεργειακή αναβάθμιση αλλά και τα ζητήματα των αγροτών, που ακόμα περιμένουν την αποζημίωση από τον παγετό του 2025.

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Best-tv.gr ΕΔΡΑ Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134 ΑΦΜ 801227730 ΔΟΥ Καλαμάτα ΤΗΛ – ΕΜΑΙΛ 2721063264/ [email protected] ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ Μπελογιάννης Χρήστος Μπελογιάννης Γιώργος ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ /ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Μπελογιάννης Χρήστος ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Θέμης Κανελλόπουλος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.

Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode