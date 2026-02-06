«Τα νέα της Αρκαδίας»: Τα προβλήματα από την κακοκαιρία, οι αγροτικές αποζημιώσεις, τα μεγάλα έργα στον Πυλώνα ΙΙΙ -Σχολιάζει ο Μηνάς Αρτόπουλος (video)

Τα πολλά προβλήματα από την κακοκαιρία που προκλήθηκαν στο οδικό δίκτυο της Αρκαδίας με αποτέλεσμα την διακοπή της κυκλοφορίας σε τρεις δρόμους βρέθηκαν ψηλά στην ατζέντα της ενημέρωσης στην στήλη «Τα νέα της Αρκαδίας» στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του BEST, σε σχεδιασμό του δημοσιογράφου της Δ.Ρ. Τρίπολης Μηνά Αρτόπουλου.

Στην επικαιρότητα και τα 4 μεγάλα έργα για την Αρκαδία που εντάσσονται στον Πυλώνα ΙΙΙ της δίκαιης μετάβασης, τα κτίρια που προτάθηκαν από τον δήμο Γορτυνίας για ενεργειακή αναβάθμιση αλλά και τα ζητήματα των αγροτών, που ακόμα περιμένουν την αποζημίωση από τον παγετό του 2025.