Τα… περίεργα πρόστιμα που φέρνει ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (video)

Εδώ και λίγο καιρό οι οδηγοί κυκλοφορούν με… νέα δεδομένα καθώς ο ανανεωμένος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας φέρνει αλλαγές, ορισμένες από τις οποίες προκαλούν γέλιο, απορία ή… πονοκέφαλο στο πορτοφόλι!

Ανάμεσα στα «παράξενα» του νέου κώδικα περιλαμβάνεται και η μεταφορά ψώνιων στις πίσω θέσεις του οχήματος, για το μπουφάν ακόμα και ο καφές. Παράλληλα από τις αρχές της εβδομάδας ξεκινά η αποστολή μέσω της πλατφόρμας gov.gr των πρώτων ψηφιακών κλήσεων για παραβάσεις, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή στην οδική αστυνόμευση.

