Τέλη Σεπτεμβρίου ο 4ος Διεθνής Διαγωνισμός και Φεστιβάλ Χορωδιών Καλαμάτας

Η μεγάλη γιορτή των χορωδιών της Interkultur επιστρέφει σε λίγες ημέρες στην Καλαμάτα. Ο 4ος Διεθνής Διαγωνισμός και Φεστιβάλ Χορωδιών Καλαμάτας θα υποδεχθεί είκοσι δύο χορωδίες από 13 χώρες και πάνω από 800 χορωδούς που θα γεμίσουν την πόλη με μουσική!

Από την Πέμπτη 22 έως και την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2022, τα Κονσέρτα Φιλίας στην Κεντρική Πλατεία, οι Διαγωνισμοί στο Μέγαρο Χορού και στην Εκκλησία των Ταξιαρχών, το Κονσέρτο Gala, ο Διαγωνισμός του Μεγάλου Βραβείου και η εντυπωσιακή Τελετή Έναρξης, η παρέλαση των Χορωδιών και η μαγική βραδιά της Τελετής Λήξης θα καταστήσουν την Καλαμάτα ένα διεθνές κέντρο Χορωδιακής Μουσικής.

Μέγας χορηγός του Φεστιβάλ είναι το Ίδρυμα Γεωργίου & Βικτωρίας Καρέλια.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

4ος Διεθνής Διαγωνισμός και Φεστιβάλ Χορωδιών Καλαμάτας

4th Kalamata International Choir Competition & Festival

22-26 Σεπτεμβρίου 2022 | September 22-26, 2022

ΠΕΜΠΤΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 | THURSDAY, SEPTEMBER 22 , 2022

Τέντα Αθλητικό Κέντρο | Tenta Sports Hall

20:00 Εναρκτήρια Συναυλία του 4ου Διεθνούς Διαγωνισμού & Φεστιβάλ Χορωδιών

Καλαμάτας | Opening Concert of the 4th Kalamata International Choir Competition & Festival

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 / FRIDAY, SEPTEMBER 23, 2022

Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας «Μαρία Κάλλας» | Kalamata Music School «Maria Callas»

11:00 Συναυλία Φιλίας | Friendship Concert

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας – Μεγάλη Αίθουσα | Kalamata Dance Megaron – Great Hall

14:00 -16.30 Διαγωνισμός στην Κατηγορία F – Παράδοση | Competition in category F – Folklore

Κεντρική Πλατεία | Central Square

20:00 Συναυλία Φιλίας | Friendship Concert

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας – Μεγάλη Αίθουσα | Kalamata Dance Megaron – Great Hall

21:00 Συναυλία Gala | Gala Concert *

ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 | SATURDAY, SEPTEMBER 24, 2022

Αμφιθέατρο Θεόδωρος Αγγελόπουλος | Theo Angelopoulos Amphitheatre

11:00 Συναυλία Φιλίας | Friendship Concert

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας – Μεγάλη Αίθουσα | Kalamata Dance Megaron – Great Hall

11:00-12:00 Διαγωνισμός στην Κατηγορία G – Παιδικές και Νεανικές Χορωδίες

Competition in category G – Children’s and Youth Choirs

Ιερός Ναός Παμμεγίστων Ταξιαρχών | Holy Taxiarches Church

15:00-16:15 Διαγωνισμός στην κατηγορία S – Θρησκευτική Μουσική a cappella

Competition in category S – Sacred Choral Music a cappella

Κεντρική Πλατεία | Central Square

20:00 Συναυλία Φιλίας | Friendship Concert

ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 | SUNDAY, SEPTEMBER 25, 2022

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας – Μεγάλη Αίθουσα | Kalamata Dance Megaron – Great Hall

10:00-11:30 Εργαστήρι για την Ελληνική Χορωδιακή Μουσική | Workshop on Greek Choral Music

Μέγαρο Χορού Καλαμάτας- Μεγάλη Αίθουσα | Kalamata Dance Megaron– Great Hall

14:30 Διαγωνισμός Μεγάλου Βραβείου | Grand Prize Competition *

Πλατεία Υπαπαντής | Ypapanti Square Aristomenus, Central Square

18:00 Παρέλαση των Χορωδιών από το Ιστορικό Κέντρο μέχρι την Κεντρική

Πλατεία συνοδεία Φιλαρμονικών | Colorful Choir Parade from the Historic Centre to

the Central Square accompanied by Marching Bands

Κλειστό Γυμναστήριο Τέντα | Tenta Sports Hall

20:00 Τελετή Βραβεύσεων | Award Ceremony

Ακολούθως / Subsequently: Πάρτυ Χορωδιών | Choir Party

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΧΟΡΩΔΙΩΝ | COMPETITIONS

ελεύθερη είσοδος | entrance free

Εκδήλωση με δελτίο ελευθέρας εισόδου | Event with free entry ticket

