Τέλος χρόνου για τις υποχρεώσεις των φορολογουμένων: Όλες οι κρίσιμες προθεσμίες μέχρι 31 Ιανουαρίου

Ένα «πακέτο» υποχρεώσεων φέρνει μαζί της η τελευταία εβδομάδα του Ιανουαρίου, με κρίσιμες προθεσμίες να λήγουν για χιλιάδες φορολογούμενους, από ιδιοκτήτες οχημάτων και ακινήτων μέχρι ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Στο ίδιο «παράθυρο» των προθεσμιών συμπίπτουν τόσο η τακτοποίηση των τελών κυκλοφορίας για όσους φορολογούμενους δεν έχουν ήδη πληρώσει, οι διορθώσεις στο Ε9 για μεταβολές της προηγούμενης χρονιάς, η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας για μη μισθωτούς και οι δηλώσεις ΦΠΑ και ενδοκοινοτικών συναλλαγών.

«Αγώνας δρόμου» από τους οδηγούς για μικρότερο πρόστιμο

Ο χρόνος είναι πιεστικός, ιδιαίτερα για τους ιδιοκτήτες οχημάτων, καθώς για όσους τα τέλη κυκλοφορίας παραμένουν απλήρωτα μετά την παρέλευση της αρχικής διορίας του τέλους Δεκεμβρίου 2025, το πρόστιμο υπολογίζεται κλιμακωτά ανάλογα με το πότε θα γίνει η εξόφληση. Η προσαύξηση διαμορφώνεται στο 25% του ποσού των τελών εφόσον η πληρωμή γίνει έως και 2.2.2026 (η 31η Ιανουαρίου πέφτει Σάββατο) και στο 50% εφόσον γίνει έως και 2.3.2026.

