Τέλος σε ειδικό φόρο ακινήτων, κληρονομιάς και δωρεών: Έρχονται περισσότερες φοροαπαλλαγές για τα ιδρύματα

Ταυτόχρονα με την προσπάθεια καταγραφής και αξιοποίησης των σχολαζουσών κληρονομιών, το νέο νομοσχέδιο για τις κοινωφελείς περιουσίες το οποίο δόθηκε σε διαβούλευση την Τρίτη (18.11.2025) από το υπουργείο Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ) διαμορφώνει ένα νέο πλαίσιο φορολογικής μεταχείρισης για τα ιδρύματα, με εκτεταμένες απαλλαγές από φόρους σε κληρονομιές, δωρεές και ακίνητα που συνδέονται με κοινωφελείς σκοπούς.

Κεντρικός στόχος του νομοσχεδίου είναι η καλύτερη παρακολούθηση των περιουσιών αποβιωσάντων χωρίς γνωστούς κληρονόμους, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας e-diadoxi και του Ενιαίου Ψηφιακού Μητρώου Σχολαζουσών Κληρονομιών. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, εισάγεται νέος κώδικας φορολογίας περιουσίας και κώδικας κοινωφελών περιουσιών, όπου εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις και τα όρια των απαλλαγών από τις οποίες θα επωφελούνται τα αναγνωρισμένα ιδρύματα από συγκεκριμένες κατηγορίες φόρων.

