Θ. Σαλαντής: «κύριε Κωvσταντακόπουλε την Κορώνη την έχετε ακουστά;»

Παρέμβαση στην βάση των όσων δρομολογούνται να γίνουν στην Καλαμάτα με το 6ο διεθνές συνέδριο “Tomorrow Tastes Mediterranean 2025” που σύμφωνα με την ανακοίνωση “…φέρνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα τον παγκόσμιο διάλογο για τη μεσογειακή διατροφή και τη σημασία της για την υγεία, τη βιωσιμότητα, την αγροδιατροφή και την πολιτιστική μας κληρονομιά” υπό την διοργάνωση του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, δίχως όμως να περιλαμβάνει την Κορώνη, την εμβληματική κοινότητα της Ελλάδας που έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο θέμα της μεσογειακής διατροφής, κάνει ο πρώην Δήμαρχος Κορώνης Θοδωρής Σαλαντής. Ο κ. Σαλαντής θέτει μια σειρά από προβληματισμούς και ερωτήματα, απευθυνόμενος προς τον Αχ. Κωνσταντακόπουλο. Αναλυτικά σε αυτήν αναφέρει:

“Κύριε Κωνσταντακόπουλε σας οδήγησαν σε ένα μεγάλο λάθος !

Η Μεσσηνία αναγνωρίζει και τιμά την προσφορά σας! Από αυτό όμως, έως το σημείο που να θεωρείται ότι όλα στον Νομό είναι όπως εσεις τα βλέπετε, υπάρχει απόσταση.

Εξηγούμαι! Εκδήλωση και Συνέδριο για Μεσογειακή Διατροφή στην Καλαμάτα, χωρίς πρωταγωνιστικό ρόλο της Κορώνης; Της εμβληματικής κοινότητας, της πρέσβειρας – για την Ελλάδα – πόλεως αναγνωρισμένη από την ΟΥΝΕΣΚΟ! Σε τι αποσκοπούν οι διοργανωτές; Ούτε λέξη για την Κορωνη, πόλη πρωτεργάτη στην πολιτιστική ανάδειξη της Μεσογειακής διατροφής σε παγκόσμιο επίπεδο.

Και να μας λέτε ότι για πρώτη φορά οργανώνεται στην Μεσσηνία εκδήλωση για την ανάδειξη της μεσογειακής διατροφής; Αντιγράφω από την ανακοίνωση: Το 6ο διεθνές συνέδριο “Tomorrow Tastes Mediterranean 2025” (TTM 2025) φέρνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα τον παγκόσμιο διάλογο για τη μεσογειακή διατροφή και τη σημασία της για την υγεία, τη βιωσιμότητα, την αγροδιατροφή και την πολιτιστική μας κληρονομιά, και διοργανώνεται από το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου.

Όχι δεν φέρνετε εσείς την Μεσογειακή διατροφή για πρώτη φορά στη Μεσσηνία στην Ελλάδα! Κάποιοι μόχθησαν πολύ για να αναδείξουν τον τόπο. Αντί να έρθετε υποστηρικτικά στον ρόλο της Κορώνης, στην ιστορική παρακαταθήκης της και την συμβολή της στον πολιτισμό, την αγνοείτε. Θα σας πω μόνο ότι ο αείμνηστος καπετάν Βασίλης όταν ξεκίνησαμε και εν τέλη υλοποιήσαμε την προσπάθεια , είχε τεράστια χαρά. Ακριβώς γιατί στην περιοχή που πραγματοποιούσε την μεγάλη επένδυση θα είχε ένα ακόμη σπουδαίο asset.

Για την ιστορία! Στην καρδιά της πρωτοβουλίας ανάδειξης της Μεσογειακης Διατροφής πριν από 18 χρόνια βρέθηκαν τέσσερις χώρες: Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα και Μαρόκο. Καθεμία όρισε μια «εμβληματική κοινότητα» ως πρέσβειρα της διατροφικής της παράδοσης. Για την Ελλάδα, η τιμή ανήκε στην Κορώνη, τη μικρή μεγάλη πατρίδα μας, την παραθαλάσσια πολιτεία της Μεσσηνίας, με τη βαριά ιστορία και τη γη που από την αρχαιότητα χαρίζει ελιές, λάδι, σταφύλια και αρώματα της μεσογειακής γης.

Τότε, ως Δήμαρχος, υπήρξα από τους πρωτεργάτες αυτής της ιστορικής προσπάθειας. Με όραμα και συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, καθώς κι άλλες πόλεις από τη χώρα μας θα ήθελαν τον τίτλο, η Κορώνη βρέθηκε στο πλευρό της Cilento (Ιταλία), της Soria (Ισπανία) και της Chefchaouen (Μαρόκο), ιδρύοντας το πρώτο Δίκτυο Μεσογειακής Διατροφής. Η ανιδιοτελής συμβολή στην προσπάθεια ενός εξαίρετου Κορωναίου του κ.Δρινη, σήμερα είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, υπήρξε καθοριστική ώστε η UNESCO να αναγνωρίσει τη Μεσογειακή Διατροφή ως κοινή πολιτιστική κληρονομιά τεσσάρων λαών, με την Κορώνη να γίνεται το ελληνικό σύμβολο αυτής της παγκόσμιας καταξίωσης. Σημαντική εξίσου τότε και η συνεισφορά για την επίτευξη του στόχου του Δημήτρη Μανιατάκη που εντάχθηκε στην προσπάθεια διεκδίκησης.

Το ταξίδι όμως δεν σταμάτησε εκεί. Το 2013–2014 το Δίκτυο μεγάλωσε, καθώς τρεις ακόμη χώρες προστέθηκαν: Πορτογαλία (Tavira), Κροατία (Brač & Hvar) και Κύπρος (Agros). Έτσι, οι εμβληματικές κοινότητες έφτασαν τις επτά, δημιουργώντας ένα πολύχρωμο μωσαϊκό παραδόσεων και πρακτικών που αναδεικνύουν τον κοινό πολιτισμό της Μεσογείου.

Η Κορώνη, μέσα από δράσεις, φεστιβάλ, εκπαιδευτικά προγράμματα και την καθημερινή ζωή των κατοίκων της, κράτησε ζωντανό τον ρόλο της ως «πρέσβειρα» της Ελλάδας. Η ελαιοκαλλιέργεια, η αλιεία, η τοπική γαστρονομία, αλλά και τα έθιμα και οι κοινωνικοί δεσμοί που συνδέουν το φαγητό με την κοινότητα, αποτελούν το ζωντανό αποτύπωμα της Μεσογειακής Διατροφής στον χρόνο.

Σήμερα, δεκαπέντε χρόνια μετά την πρώτη αναγνώριση, η Κορώνη εξακολουθεί να κατέχει μια ξεχωριστή θέση στον παγκόσμιο χάρτη του πολιτισμού και της διατροφής. Ως πρέσβειρα της Μεσογειακής Διατροφής από την Ελλάδα, η πόλη δικαιώνει την ιστορική επιλογή της UNESCO και διατηρεί ζωντανή την κληρονομιά που συνδέει τη γεύση με την υγεία, την παράδοση με την αειφορία, το παρελθόν με το μέλλον.

Και έρχονται τώρα ορισμένοι να οργανώσουν στην Καλαμάτα συνέδριο για την Μεσογειακή διατροφή χωρίς να αναφέρουν καν την Κορώνη! Και λένε ότι για πρώτη φορά γίνεται στην πατρίδα μας (και που στη Μεσσηνία!!! )κάτι αντίστοιχο. Τουλάχιστον ντροπή!!!

Φαντάζομαι κυριε Κωνσταντακόπουλε ότι αυτά γίνονται εν αγνοία σας. Αναρωτιέμαι όμως ποιος είναι αυτός ο οργανωτής που επιχειρεί να καπηλευθεί ρόλους τίτλους και εν τέλη την τοπική μας ιστορία χωρίς καν να αναφέρεται στην Κορώνη που μόχθησε για να χαρακτηριστεί η Μεσογειακή διατροφή άυλη πολιτιστική κληρονομιά!”

Θοδωρής Σαλαντής

Πρώην Δήμαρχος Κορώνης